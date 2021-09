2. Liga AFV Windisch bezwingt auswärts Fislisbach Windisch behielt im Spiel gegen Fislisbach am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 17.09.2021, 23.35 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Windisch: Luca Costa brachte seine Mannschaft in der 21. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Kristian Popov in der 30. Minute zum 2:0 für Windisch. Dank dem Treffer von Ryan Allmann (58.) reduzierte sich der Rückstand für Fislisbach auf ein Tor (1:2). In der 87. Minute sorgte Tyrique James Bartlett für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Windisch.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Windisch zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 10 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Windisch machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 2. Windisch hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Windisch in einem Heimspiel mit FC Gränichen (Rang 16) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Fislisbach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es daheim gegen FC Wettingen (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Windisch 1:3 (0:2) - Esp, Fislisbach – Tore: 21. Luca Costa 0:1. 30. Kristian Popov (Penalty) 0:2.58. Ryan Allmann 1:2. 87. Tyrique James Bartlett 1:3. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Roman Müller, Justin Comas, Manuel Schneider, Siro Dubach, Toma Culjak, Yannic Frei, Christian Maier, Meo Till Mazzei, Ryan Allmann. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Eren Türkan, Luca Costa, Florian Weber, Jonny Alacam, Aleksandar Angelov, Meriton Bytyqi, Kristian Popov, Joao Manoel Oliveira Assis, Atanas Angelov, Tyrique James Bartlett. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Fislisbach - FC Windisch 1:3, FC Suhr - FC Gontenschwil 3:1

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 6 Spiele/18 Punkte (21:2). 2. FC Windisch 7/14 (17:10), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 6/13 (15:9), 4. FC Suhr 7/13 (19:14), 5. FC Oftringen 6/12 (18:14), 6. FC Brugg 6/10 (9:10), 7. FC Fislisbach 7/10 (16:12), 8. FC Lenzburg 6/9 (10:8), 9. FC Wohlen 2 6/9 (8:11), 10. FC Wettingen 6/8 (20:14), 11. FC Menzo Reinach 6/7 (9:12), 12. FC Kölliken 6/7 (16:24), 13. FC Küttigen 6/6 (14:13), 14. FC Gontenschwil 7/5 (10:17), 15. FC Niederwil 6/2 (4:19), 16. FC Gränichen 6/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2021 23:32 Uhr.

