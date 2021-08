3. Liga, Gruppe 1 Wiederum drei Punkte für Rothrist bei Sieg gegen Adria Aarau – Michele Scioscia mit vier Toren Rothrist hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Adria Aarau setzt es auswärts ein 9:0 ab. 23.08.2021, 00.42 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Rothrist dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 6. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Rothrist noch auf 9:0.

Adria Aarau blieb ein Torerfolg versagt.

Matchwinner für Rothrist war Michele Scioscia, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Rothrist waren: Avni Halimi (3 Treffer), Julio Paulino Cardoso (1 Treffer) und Alessio Falzarano (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Adria Aarau für David Pacak (44.) und Mirel Mujakovic (90.). Keine einzige Karte erhielt Rothrist.

Rothrist steht mit sechs Punkten auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Rothrist in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Küttigen 2 zu tun. Das Spiel findet am 28. August statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Nach dem zweiten Spiel steht Adria Aarau mit null Punkten auf dem zwölften Rang. Adria Aarau trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Buchs 1. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Rothrist 1 0:9 (0:6) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 6. Michele Scioscia 0:1. 8. Avni Halimi 0:2. 23. Alessio Falzarano 0:3. 26. Michele Scioscia 0:4. 36. Michele Scioscia 0:5. 38. Avni Halimi 0:6. 51. Michele Scioscia 0:7. 53. Avni Halimi 0:8. 76. Julio Paulino Cardoso 0:9. – Adria Aarau: Anto Pjanic, Olivier Werfeli, Ilija Tipura, David Pacak, Mirel Mujakovic, Mateo Sladoje, Leonard Mavraj, Leonard Ajetaj, Mihretab Tesfameskel, Gabriel Simic, Marko Uletic. – Rothrist: Murat Kücüker, Alessio Falzarano, Giuseppe Nocita, Leart Metaj, Michele Scioscia, Rexhep Thaqi, Avni Halimi, Blerim Bekteshi, Ilir Thaqi, Pascal Morf, Pascal Nützi. – Verwarnungen: 44. David Pacak, 90. Mirel Mujakovic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Othmarsingen 1 1:3, HNK Adria Aarau - FC Rothrist 1 0:9, FC Entfelden 1 - FC Erlinsbach 1 7:0, FC Lenzburg 2 - FC Küttigen 2 1:2, FC Frick 1b - FC Seon 1 4:2

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 2 Spiele/6 Punkte (10:0). 2. FC Frick 1b 2/6 (7:4), 3. FC Buchs 1 2/6 (5:2), 4. FC Küttigen 2 2/6 (4:2), 5. FC Rothrist 1 2/6 (11:1), 6. FC Lenzburg 2 2/3 (6:3), 7. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 8. FC Erlinsbach 1 2/3 (1:7), 9. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 10. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 11. FC Beinwil am See 1 2/0 (1:6), 12. HNK Adria Aarau 2/0 (1:14), 13. FC Rohr 1 2/0 (1:4), 14. FC Seon 1 2/0 (4:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:39 Uhr.