3. Liga, Gruppe 2 Wettingen verliert gegen Seriensieger Kappelerhof Kappelerhof setzt seine Siegesserie auch gegen Wettingen fort. Das 4:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 28.03.2022, 11.33 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Davide Caforio für Wettingen. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Kappelerhof glich in der 24. Minute durch Besnik Krasniqi aus. Robert Nikollbibaj erzielte in der 47. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Kappelerhof.

Kappelerhof baute die Führung in der 49. Minute (Fabio Manuel Pereira Ribeiro) weiter aus (3:1). Dank dem Treffer von Davide Caforio (56.) reduzierte sich der Rückstand für Wettingen auf ein Tor (2:3). Mit dem 4:2 für Kappelerhof schoss Besnik Krasniqi das letzte Tor der Partie.

Bei Wettingen erhielten Lorenzo Cortese (13.), Drini Alabaki (26.) und Leutrim Halili (73.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kappelerhof, Alban Shala (78.) kassierte sie.

Die Abwehr von Wettingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 58 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt Kappelerhof um einen Platz nach vorne. 27 Punkte bedeuten Rang 3. Für Kappelerhof ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Kappelerhof auf fremdem Terrain mit SV Würenlos 1 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 3. April statt (11.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 11. Wettingen hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wettingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Baden 1897 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (13.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Wettingen 2 4:2 (2:1) - Stadion ESP, Baden – Tore: 9. Davide Caforio 0:1. 24. Besnik Krasniqi 1:1. 47. Robert Nikollbibaj 2:1. 49. Fabio Manuel Pereira Ribeiro 3:1. 56. Davide Caforio 3:2. 67. Besnik Krasniqi 4:2. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Luis Paulo Dias Da Silva, Aron Marighetti, Alban Shala, Besard Shala, Dennis Maclucas, Robert Nikollbibaj, Meriton Shabani, Hajrulla Lubishtani, Besnik Krasniqi, Fabio Manuel Pereira Ribeiro. – Wettingen: Eray Sen, Lorenzo Cortese, Drini Alabaki, Jannis Ramp, Daniel Vogt, Silvio Mittler, Luca Caforio, Luis Da Costa, Mattia Cortese, Davide Caforio, Almedin Qerimi. – Verwarnungen: 13. Lorenzo Cortese, 26. Drini Alabaki, 73. Leutrim Halili, 78. Alban Shala.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2022 11:30 Uhr.