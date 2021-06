2. Liga AFV Wettingen stolpert gegen Wohlen Wohlen hat am Samstag gegen Wettingen die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 2:1. 20.06.2021, 19.13 Uhr

(chm)

Wohlen lag ab der 57. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Stiljan Gegaj (2. Minute) und Qendrim Aliti getroffen hatten. In der 78. Minute erzielte Wettingen (Arigon Dulaku) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Joël Roth (56.) und Egzon Nrecaj (61.). Bei Wettingen erhielten Boris Dabic (45.) und Ivan Talarico (61.) eine gelbe Karte.

Wohlen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 6. Für Wohlen ist es der zweite Sieg in Serie.

Wohlen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gontenschwil (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 25. Juni (20.15 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Nach der Niederlage büsst Wettingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 3. Wettingen hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Niederwil (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 25. Juni (20.15 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Wettingen - FC Wohlen 2 1:2 (0:1) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 2. Stiljan Gegaj 0:1. 57. Qendrim Aliti 0:2. 78. Arigon Dulaku 1:2. – Wettingen: Roman Heiniger, Luka Markovic, Jan Lanz, Ivan Talarico, Stefano Imbrogno, Hakan Sinani, Albion Veliu, Dennis Miolo, Arigon Dulaku, Davide Caforio, Boris Dabic. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Mattia Bochicchio, Elvir Zukaj, Noel Romano, Klodi Ajdari, Davide Serratore, Kerem Kursun, Stiljan Gegaj, Dario Stadler, Qendrim Aliti, Egzon Nrecaj. – Verwarnungen: 45. Boris Dabic, 56. Joël Roth, 61. Ivan Talarico, 61. Egzon Nrecaj.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Gontenschwil - FC Mutschellen 1:0, FC Rothrist - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:0, FC Othmarsingen - FC Fislisbach 3:0, FC Lenzburg - FC Kölliken 0:0, FC Suhr - FC Niederwil 3:1, FC Oftringen - FC Sarmenstorf 0:3, FC Wettingen - FC Wohlen 2 1:2

Tabelle: 1. FC Mutschellen 27 Spiele/27 Punkte (31:19). 2. FC Suhr 27/24 (39:22), 3. FC Wettingen 27/23 (27:22), 4. FC Niederwil 27/22 (30:27), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 28/22 (39:24), 6. FC Wohlen 2 27/20 (26:23), 7. FC Fislisbach 27/19 (22:23), 8. FC Oftringen 27/18 (25:35), 9. FC Sarmenstorf 27/18 (26:25), 10. FC Gränichen 27/17 (28:30), 11. FC Kölliken 27/14 (29:38), 12. FC Gontenschwil 27/13 (24:25), 13. FC Lenzburg 27/13 (16:23), 14. FC Othmarsingen 27/12 (24:43), 15. FC Rothrist 27/11 (19:26).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 19:09 Uhr.