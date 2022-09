2. Liga AFV Wettingen setzt Siegesserie auch gegen Klingnau fort – Edonis Shabani mit Siegtor Wettingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Klingnau hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1 17.09.2022, 00.05 Uhr

Wettingen geriet zunächst in Rückstand, als Fisnik Ademi in der 36. Minute die zwischenzeitliche Führung für Klingnau gelang. In der 45. Minute glich Wettingen jedoch aus und ging in der 65. Minute in Führung. Torschützen waren Jacopo Canzian und Edonis Shabani.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wettingen sah Raoul Canzian (81.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wettingen weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Klingnau erhielt: Fisnik Ademi (81.)

In der Abwehr gehört Wettingen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 2).

Wettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Wettingen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Brugg (Rang 10). Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Klingnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 12. Für Klingnau war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Sarmenstorf kriegt es Klingnau als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Klingnau - FC Wettingen 1:2 (1:1) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 36. Fisnik Ademi 1:0. 45. Jacopo Canzian 1:1. 65. Edonis Shabani 1:2. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tobias Merki, Kevin Sleiman, Yigit Can Özata, Labinot Halili, Dario Branco Ferreira, Fisnik Ademi, Eldin Bajramovic, Danijel Martic, Arianit Ibrahimi. – Wettingen: Jovi Phan, Dennis Miolo, Ekrem Alili, Alnord Feta, Radovan Radevic, Jacopo Canzian, Colin Grüter, Boris Dabic, Hakan Sinani, Brando Canzian, Raoul Canzian. – Verwarnungen: 36. Jovi Phan, 39. Boris Dabic, 72. Raoul Canzian, 75. Jacopo Canzian, 81. Fisnik Ademi – Ausschluss: 81. Raoul Canzian.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2022 00:02 Uhr.

