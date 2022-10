2. Liga AFV Wettingen lässt sich von Frick kein Bein stellen – Siegtreffer in allerletzter Minute Wettingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Frick: Der Tabellendritte siegt auswärts 3:2 gegen den Tabellenzehnten. 30.10.2022, 04.32 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Wettingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Radovan Radevic.

Zum Auftakt der Partie hatte Halil Karadal sein Team in der 28. Minute in Führung geschossen. Gleichstand war in der 53. Minute hergestellt: Jair Jorge Baltazar Jacinto traf für Wettingen. Edonis Shabani schoss Wettingen in der 60. Minute zur 2:1-Führung. In der 68. Minute traf Raphael Leuthard für Frick zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Wettingen für Alnord Feta (31.), Jacopo Canzian (44.) und Colin Grüter (69.). Gelbe Karten gab es bei Frick für Lars Weidmann (32.), Vuk Petrovic (47.) und Thomas Keller (93.).

In der Abwehr gehört Wettingen zu den Besten: Die total 11 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.8 Toren pro Match (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Wettingen: Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Wettingen hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Suhr. Zu diesem Spiel kommt es am 24. März (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Frick hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Frick zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Das Spiel findet am 25. März statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Frick - FC Wettingen 2:3 (1:0) - Ebnet, Frick – Tore: 28. Halil Karadal 1:0. 53. Jair Jorge Baltazar Jacinto 1:1. 60. Edonis Shabani 1:2. 68. Raphael Leuthard 2:2. 93. Radovan Radevic (Penalty) 2:3. – Frick: Gabriel Herzog, Valentin Schmid, Lars Weidmann, Marco Boss, Manuel Meier, Roger Herzog, Gian Luca Venzin, Raphael Leuthard, Fabian Sidler, Kilian Weiss, Halil Karadal. – Wettingen: Roman Heiniger, Colin Grüter, Alnord Feta, Radovan Radevic, Brando Canzian, Boris Dabic, Edonis Shabani, Albion Veliu, Davide Caforio, Dennis Miolo, Jacopo Canzian. – Verwarnungen: 31. Alnord Feta, 32. Lars Weidmann, 44. Jacopo Canzian, 47. Vuk Petrovic, 69. Colin Grüter, 93. Thomas Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

