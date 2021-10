2. Liga AFV Wettingen gewinnt klar gegen Küttigen Wettingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Küttigen 4:1. 10.10.2021, 14.38 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Arigon Dulaku, der in der 11. Minute für Wettingen zum 1:0 traf. Per Penalty erhöhte Ivan Talarico in der 69. Minute zum 2:0 für Wettingen. Cedric Schmid sorgte in der 80. Minute für Küttigen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Arigon Dulaku erhöhte in der 83. Minute zur 3:1-Führung für Wettingen. Wettingen konnte die Führung in der 91. Spielminute weiter ausbauen, als Cedric Schmid zum 4:1 ins eigene Gehäuse traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Stefano Imbrogno von Wettingen erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Küttigen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Wettingen nicht verändert. 13 Punkte bedeuten Rang 11. Wettingen hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Suhr. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (14.30 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Nach der Niederlage büsst Küttigen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 14. Küttigen hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem achtplatzierten FC Menzo Reinach kriegt es Küttigen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Küttigen - FC Wettingen 1:4 (0:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 11. Arigon Dulaku 0:1. 69. Ivan Talarico (Penalty) 0:2.80. Cedric Schmid 1:2. 83. Arigon Dulaku 1:3. 91. Eigentor (Cedric Schmid) 1:4. – Küttigen: Ramon Grob, Matteo Luongo, Ivica Malbasic, Etienne Michot, Cedric Schmid, Robin Bürgisser, Julijan Todorovic, Janis Christ, Joel Manuel Martins Serrano, Fabio Bossert, Silvan Otto. – Wettingen: Roman Heiniger, Stefano Imbrogno, Ivan Talarico, Emanuel Iuliano, Nicola Minikus, Alnord Feta, Arigon Dulaku, Albion Veliu, Dennis Miolo, Boris Dabic, Jacopo Canzian. – Verwarnungen: 90. Stefano Imbrogno.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Kölliken 3:0, FC Menzo Reinach - FC Windisch 2:6, FC Gränichen - FC Gontenschwil 0:2, FC Brugg - FC Schönenwerd-Niedergösgen 4:1, FC Küttigen - FC Wettingen 1:4

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 10 Spiele/24 Punkte (30:10). 2. FC Brugg 11/23 (23:16), 3. FC Suhr 10/22 (26:15), 4. FC Windisch 11/22 (29:16), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 11/20 (25:21), 6. FC Wohlen 2 11/20 (22:18), 7. FC Lenzburg 11/17 (19:15), 8. FC Menzo Reinach 11/16 (21:25), 9. FC Oftringen 10/15 (28:24), 10. FC Fislisbach 11/14 (23:21), 11. FC Wettingen 11/13 (28:23), 12. FC Kölliken 11/10 (21:36), 13. FC Gontenschwil 11/8 (17:29), 14. FC Küttigen 11/8 (22:29), 15. FC Niederwil 10/5 (13:29), 16. FC Gränichen 11/5 (10:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 14:35 Uhr.

