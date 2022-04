4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Villmergen und Türkiyemspor spielen Remis Je ein Punkt für Villmergen und Türkiyemspor: Die Teams trennen sich 2:2 23.04.2022, 08.44 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Villmergen: Dennis Gellert brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Der gleiche Dennis Gellert war in der 36. Minute auch für das 2:0 für Villmergen verantwortlich. Ein Doppelschlag brachte Türkiyemspor doch noch einen Punkt: Zunächst war Tugay Tugan in der 58. Minute erfolgreich, dann traf Ahmet Cetintürk ein Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Türkiyemspor für Ertugrul Karakelle (39.) und Ahmet Cetintürk (50.). Die einzige gelbe Karte bei Villmergen erhielt: Francesco Raso (57.)

Villmergen rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Sieben Punkte bedeuten Rang 6.

Das Team rückt damit um zwei Plätze vor.

Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Villmergen auswärts mit FC Falke Lupfig (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. April) (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Unverändert liegt Türkiyemspor auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Türkiyemspor hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Türkiyemspor geht es zuhause gegen FC Klingnau 2 (Platz 12) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (27. April) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Villmergen 2b - FC Türkiyemspor 1 2:2 (2:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 14. Dennis Gellert 1:0. 36. Dennis Gellert 2:0. 58. Tugay Tugan 2:1. 59. Ahmet Cetintürk 2:2. – Villmergen: Erfan Zamani, Morris Meyer, Fabio Caruso, Francesco Raso, Colin Graf, Dennis Gellert, Liridon Rexhepi, Cyril Schatzmann, Mergim Gara, Dario Saracino, Mariano Mazzotta. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Bekir Korucu, Tugay Tugan, Onur Cihan, Tolunay Sahil, Ahmet Cetintürk, Ertugrul Karakelle, Mazlum Özdemir, Semih Akcaoglu, Özgür Koçan, Egehan Özdemir. – Verwarnungen: 39. Ertugrul Karakelle, 50. Ahmet Cetintürk, 57. Francesco Raso.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 08:41 Uhr.