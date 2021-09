4. Liga, Gruppe 2 Villmergen und Ata Seon teilen sich Punkte Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Villmergen gegen Ata Seon gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz. 04.09.2021, 17.57 Uhr

(chm)

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Ata Seon sah Ahmet Can Tapali (83.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ata Seon weitere sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Raffael Wälti (9.) und Manuel Weber (41.).

Weiterhin liegt Villmergen an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Villmergen hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Türkiyemspor 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 10. September statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Unverändert liegt Ata Seon auf Rang 4. Das Team hat sieben Punkte. Ata Seon hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ata Seon spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (7. September) (20.15 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Villmergen 2a - FC Ataspor 0:0 (0:0) - Badmatte, Villmergen – keine Tore – Villmergen: Raffael Wälti, Luca Rey, Matteo Thaler, Sven Meier, Fabio Gsell, Manuel Weber, Cyril Schatzmann, Patrick Locher, Dario Innella, Mattia Lo Iudice, Marco Sidler. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Salih Yelli, Rafael Machado Lopes, Mehmet Oymak, Hajrula Mazrek, Nesim Akova, Mert Osma, Ege Köseciogullari, Ahmet Can Tapali, Bertan Kanik, Emre Özata. – Verwarnungen: 9. Raffael Wälti, 41. Manuel Weber, 64. Mehmet Oymak, 82. Ahmet Can Tapali, 90. Rafael Machado Lopes, 90. Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, 95. Ege Köseciogullari, 95. Nesim Akova – Ausschluss: 83. Ahmet Can Tapali.

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 5 Spiele/13 Punkte (16:4). 2. FC Niederlenz 1 5/13 (15:3), 3. FC Buchs 2 4/10 (10:3), 4. FC Ataspor 4/7 (8:7), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 3/6 (6:4), 6. FC Türkiyemspor 1 3/6 (11:8), 7. SC Seengen 1 4/6 (15:9), 8. FC Kölliken 2b 3/3 (5:10), 9. FC Sarmenstorf 2a 3/3 (5:8), 10. FC Rupperswil 2 4/3 (7:12), 11. FC Erlinsbach 2 4/3 (9:17), 12. FC Seon 2 4/3 (7:13), 13. FC Menzo Reinach 2 2/0 (2:7), 14. FC Gontenschwil 2 4/0 (5:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 17:53 Uhr.