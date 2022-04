4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Villmergen siegt 3:1 im Showdown gegen Niederlenz – Siegesserie von Niederlenz gebrochen Sieg für Villmergen im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Freitag zuhause gegen den drittklassierten Verein Niederlenz 3:1. 30.04.2022, 14.49 Uhr

Pascal Sidler eröffnete in der 34. Minute das Skore, als er für Villmergen das 1:0 markierte. Villmergen baute die Führung in der 47. Minute (Mattia Lo Iudice) weiter aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Niederlenz zum 1:2 kam in der 74. Minute. Verantwortlich dafür war Hussein Baalbaki. In der 90. Minute schoss Dario Innella Villmergen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederlenz für Leon Soprek (72.) und Emre Akbas (90.). Die einzige gelbe Karte bei Villmergen erhielt: Sven Fischbach (52.)

Die Offensive von Villmergen hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 22 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Villmergen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 16 Punkte bedeuten Rang 2. Villmergen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Schöftland 3 (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Niederlenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Niederlenz hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Niederlenz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Zofingen 2 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (14.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Villmergen 2a - FC Niederlenz 1 3:1 (2:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 34. Pascal Sidler 1:0. 47. Mattia Lo Iudice 2:0. 74. Hussein Baalbaki 2:1. 90. Dario Innella (Penalty) 3:1. – Villmergen: Raffael Wälti, Luca Rey, Sven Meier, Matteo Thaler, Sven Fischbach, Mattia Lo Iudice, Dario Innella, Jason Fischbach, Patrick Locher, Pascal Sidler, Marco Sidler. – Niederlenz: Blerim Hasanaj, Carlo Scherrer, Avni Jusufi, Moreno Capuzzi, Elias Lo, Emre Akbas, Jad Baalbaki, Serkan Sariyar, Hussein Baalbaki, Leon Soprek, Artan Zmajlaj. – Verwarnungen: 52. Sven Fischbach, 72. Leon Soprek, 90. Emre Akbas.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

