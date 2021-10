4. Liga, Gruppe 2 Villmergen siegt 2:1 im Spitzenduell gegen Niederlenz – Niederlenz verliert nach zehn Siegen Villmergen reiht Sieg an Sieg: Gegen Niederlenz hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1 17.10.2021, 09.30 Uhr

(chm)

Villmergen ging bis zur 43. Spielminute 2:0 in Führung, nachdem Marco Sidler zweimal getroffen (3. Und 43.) hatte.

In der 70. Minute schoss Niederlenz (Carlo Scherrer) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Villmergen erhielten Sven Meier (58.) und Fabio Gsell (64.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Niederlenz erhielt: Serkan Sariyar (21.)

In seiner Gruppe hat Villmergen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 44 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match. In der Abwehr ist Villmergen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 7 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.6 Toren pro Match (Rang 1).

Dank dem Sieg führt Villmergen neu die Tabelle an. Das Team hat nach zwölf Spielen 32 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Villmergen hat bisher zehnmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a (Rang 12). Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Niederlenz ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 31 Punkte bedeuten Rang 2. Niederlenz hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Niederlenz geht es zuhause gegen FC Türkiyemspor 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Villmergen 2a - FC Niederlenz 1 2:1 (2:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 3. Marco Sidler 1:0. 43. Marco Sidler 2:0. 70. Carlo Scherrer 2:1. – Villmergen: Raffael Wälti, Fabio Gsell, Matteo Thaler, Sven Meier, Sven Fischbach, Mattia Lo Iudice, Pascal Sidler, Patrick Locher, Tobias Geissmann, Dominic Palmieri, Marco Sidler. – Niederlenz: Blerim Hasanaj, Avni Jusufi, Moreno Capuzzi, Matthias Burkard, Elias Lo, Carlo Scherrer, Serkan Sariyar, Jad Baalbaki, Emre Akbas, Leon Soprek, Marcel Peter. – Verwarnungen: 21. Serkan Sariyar, 58. Sven Meier, 64. Fabio Gsell.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Erlinsbach 2 - FC Kölliken 2b 8:2, FC Villmergen 2a - FC Niederlenz 1 2:1, FC Ataspor - FC Gontenschwil 2 4:3, FC Buchs 2 - FC Rupperswil 2 3:2, FC Menzo Reinach 2 - FC Seon 2 1:1

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 12 Spiele/32 Punkte (44:7). 2. FC Niederlenz 1 12/31 (50:13), 3. FC Ataspor 12/25 (30:27), 4. FC Erlinsbach 2 12/24 (54:29), 5. FC Türkiyemspor 1 11/20 (33:23), 6. SC Seengen 1 11/19 (41:23), 7. FC Buchs 2 12/15 (22:27), 8. FC Menzo Reinach 2 11/13 (22:48), 9. FC Rupperswil 2 12/13 (21:28), 10. FC Kölliken 2b 12/13 (28:44), 11. FC Sarmenstorf 2a 12/12 (21:33), 12. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 11/10 (17:28), 13. FC Seon 2 12/10 (16:36), 14. FC Gontenschwil 2 12/1 (16:49).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 03:15 Uhr.

