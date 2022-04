4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Villmergen setzt Siegesserie auch gegen Turgi fort Villmergen reiht Sieg an Sieg: Gegen Turgi hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Serie( in vier Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 4:0 02.04.2022, 09.27 Uhr

(chm)

Das Tor von Mattia Lo Iudice in der 30. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Villmergen. Nur acht Minute später traf Mattia Lo Iudice erneut, so dass es in der 38. Minute 2:0 für Villmergen hiess. Sven Fischbach baute in der 40. Minute die Führung für Villmergen weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Patrick Locher in der 66. Minute, als er für Villmergen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Villmergen, Dario Incollingo (55.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Turgi, nämlich für Christian Richner (44.).

In der Defensive hat Villmergen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 13 erzielten Toren Rang 1.

Villmergen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Villmergen hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel trifft Villmergen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte SC Seengen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

In der Tabelle liegt Turgi weiterhin auf Rang 9. Das Team hat zwei Punkte. Für Turgi ist es bereits die erste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Turgi gingen unentschieden aus.

Für Turgi geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Zofingen 2 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Villmergen 2a - FC Turgi 1b 4:0 (3:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 30. Mattia Lo Iudice 1:0. 38. Mattia Lo Iudice 2:0. 40. Sven Fischbach 3:0. 66. Patrick Locher 4:0. – Villmergen: Dominik Weber, Sven Meier, Matteo Thaler, Patrick Locher, Jan Chavez Garcia, Jason Fischbach, Sven Fischbach, Patrick Troxler, Pascal Sidler, Dario Incollingo, Mattia Lo Iudice. – Turgi: Biagio Anzalone, Moritz Melliger, Adrian Vogt, Christian Richner, Claudio Mancuso, Marco Madonia, Cristian Mota Rodrigues, Sergio Passalacqua, Nicolo Vicari, Berkay Bozkus, Marco Weber. – Verwarnungen: 44. Christian Richner, 55. Dario Incollingo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2022 09:24 Uhr.