4. Liga, Gruppe 3 Villmergen lässt sich von Juventina Wettingen kein Bein stellen – Juventina Wettingen verliert nach drei Siegen Villmergen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Juventina Wettingen: Der Tabellenzweite siegt zuhause 4:3 gegen den Tabellenachten. 02.10.2022, 18.49 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Juventina Wettingen: Muharrem Abazi brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Cyril Schatzmann durch seinen Treffer für Villmergen in der 15. Minute her. In der 38. Minute war es an Marco Sidler, Villmergen 2:1 in Führung zu bringen.

In der 45. Minute baute Dario Cavallaro den Vorsprung für Villmergen auf zwei Tore aus (3:1). Per Penalty traf Ramon Fazio in der 50. Minute für Juventina Wettingen zum Anschlusstreffer (2:.) den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Villmergen stellte Marco Sidler in Minute 55 her. Muharrem Abazi erzielte in der 67. Minute den Anschlusstreffer zum 3:4 für Juventina Wettingen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Juventina Wettingen erhielten Muharrem Abazi (67.), Ilmi Mamudoski (80.) und Alexander Tsasakos (80.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Villmergen erhielt: Matteo Thaler (35.)

Villmergen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 30 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match.

Die Abwehr von Juventina Wettingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Villmergen: Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 2. Villmergen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Villmergen bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Seengen. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Nach der Niederlage büsst Juventina Wettingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 10. Juventina Wettingen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Juventina Wettingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bremgarten 2 (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (4. Oktober) (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Villmergen 2 - FC Juventina Wettingen 1b 4:3 (3:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 10. Muharrem Abazi 0:1. 15. Cyril Schatzmann 1:1. 38. Marco Sidler 2:1. 45. Dario Cavallaro 3:1. 50. Ramon Fazio (Penalty) 3:2.55. Marco Sidler 4:2. 67. Muharrem Abazi 4:3. – Villmergen: Raffael Wälti, Christopher Prischl, Cyril Dubler, Matteo Thaler, Colin Graf, Manuel Weber, Dario Innella, Dario Cavallaro, Cyril Schatzmann, Pascal Sidler, Marco Sidler. – Juventina Wettingen: Claudio Rausa, Fabio Guido, Max Hunziker, Denis Mulaj, Ramon Fazio, Romero Ambrosini, Alexander Tsasakos, Simon Matter, Ladislav Blasko, Muharrem Abazi, Antonio Girolimetto. – Verwarnungen: 35. Matteo Thaler, 67. Muharrem Abazi, 80. Ilmi Mamudoski, 80. Alexander Tsasakos.

