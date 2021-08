4. Liga, Gruppe 3 Villmergen gewinnt klar gegen Othmarsingen Sieg für Villmergen: Gegen Othmarsingen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:0. 23.08.2021, 08.55 Uhr

(chm)

Dennis Gellert traf in der 8. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Villmergen. Per Penalty erhöhte Mergim Gara in der 28. Minute zum 2:0 für Villmergen. Dario Saracino baute in der 30. Minute die Führung für Villmergen weiter aus (3:0).

Villmergen erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Mergim Gara weiter auf 4:0. Mariano Mazzotta schoss das 5:0 (64. Minute) für Villmergen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Villmergen sah Flavio Serratore (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Dennis Gellert (49.). Bei Othmarsingen erhielten Milos Dejic (51.) und Jonath Chandramohan (93.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Villmergen nach dem zweiten Spiel auf Rang 9 (drei Punkte). Für Villmergen geht es auswärts gegen FC Sarmenstorf 2b weiter. Das Spiel findet am Freitag (27. August) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Othmarsingen liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 14. Othmarsingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Spreitenbach 1b. Diese Begegnung findet am Freitag (27. August) statt (20.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Villmergen 2b - FC Othmarsingen 2 5:0 (4:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 8. Dennis Gellert 1:0. 28. Mergim Gara (Penalty) 2:0.30. Dario Saracino 3:0. 46. Mergim Gara 4:0. 64. Mariano Mazzotta 5:0. – Villmergen: Erfan Zamani, Claudio Soricelli, Fabio Caruso, Flavio Serratore, Colin Graf, Christopher Prischl, Dennis Gellert, Dario Cavallaro, Dario Saracino, Mergim Gara, Mariano Mazzotta. – Othmarsingen: Ardit Sadiku, Luka Ilceski, Raphael Schneider, Mattia Beccarelli, Izer Sadiku, Jonath Chandramohan, Simon Hossain, Jeremy Specker, Milos Dejic, Michael Gugelmann, Dominique Neuhaus. – Verwarnungen: 49. Dennis Gellert, 51. Milos Dejic, 93. Jonath Chandramohan – Ausschluss: 90. Flavio Serratore.

Tabelle: 1. KF Liria 2 Spiele/6 Punkte (11:5). 2. FC Bünz-Maiengrün 1 2/6 (6:4), 3. FC Muri 3 2/6 (4:1), 4. FC Mellingen 2a 1/3 (1:0), 5. FC Sarmenstorf 2b 2/3 (4:5), 6. FC Spreitenbach 1b 2/3 (6:4), 7. FC Falke Lupfig 2/3 (5:5), 8. FC Turgi 1b 2/3 (3:3), 9. FC Villmergen 2b 2/3 (8:4), 10. FC Mutschellen 3 2/1 (3:4), 11. FC Bremgarten 2 2/1 (7:9), 12. FC Niederwil 2 1/0 (3:5), 13. FC Merenschwand 1 2/0 (3:7), 14. FC Othmarsingen 2 2/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 08:53 Uhr.