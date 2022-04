4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Villmergen gewinnt deutlich gegen Ata Seon Villmergen behielt im Spiel gegen Ata Seon am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 23.04.2022, 23.05 Uhr

(chm)

Marco Sidler brachte Villmergen 1:0 in Führung (34. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Villmergen stellte Matteo Thaler in Minute 38 her. Marco Sidler baute in der 55. Minute die Führung für Villmergen weiter aus (3:0). Mattia Lo Iudice schoss das 4:0 (74. Minute) für Villmergen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ege Köseciogullari von Ata Seon erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

Villmergen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.9 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 19 geschossenen Toren Rang 2.

Die Tabellensituation hat sich für Villmergen nicht verändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Villmergen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederlenz 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Nach der Niederlage büsst Ata Seon zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Ata Seon war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Ata Seon spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Niederlenz 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am Dienstag (26. April) statt (20.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Ataspor - FC Villmergen 2a 0:4 (0:2) - Zelgli, Seon – Tore: 34. Marco Sidler 0:1. 38. Matteo Thaler 0:2. 55. Marco Sidler 0:3. 74. Mattia Lo Iudice 0:4. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Salih Yelli, Mehmet Oymak, Aytac Akyol, Seref Osma, Hajrula Mazrek, Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, Ege Köseciogullari, Ahmet Can Tapali, Muzaffer Hatir, Emre Özata. – Villmergen: Raffael Wälti, Luca Rey, Sven Meier, Matteo Thaler, Sven Fischbach, Mattia Lo Iudice, Dario Innella, Patrick Troxler, Patrick Locher, Pascal Sidler, Marco Sidler. – Verwarnungen: 31. Ege Köseciogullari.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 23:02 Uhr.