3. Liga, Gruppe 1 Veltheim und Niederlenz spielen unentschieden 1:1 lautet das Resultat zwischen Veltheim und Niederlenz. Die Teams teilen sich die Punkte. 19.09.2022, 01.35 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Senaid Keranovic traf in der 5. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Joshua Hächler in der 74. Minute.

Bei Niederlenz sah Noah Balakumar (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Noah Balakumar (5.) und Hussein Baalbaki (86.). Bei Veltheim erhielten Diego Beerle (59.) und Michael Schumacher (84.) eine gelbe Karte.

Veltheim bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 5. Veltheim hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Veltheim spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rupperswil (Platz 9). Die Partie findet am Freitag (23. September) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Nach dem Unentschieden büsst Niederlenz in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 11. Das Team verschlechtet sich um zwei Plätze. Niederlenz hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Entfelden kriegt es Niederlenz als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (14.30 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Niederlenz 1:1 (0:1) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 5. Senaid Keranovic 0:1. 74. Joshua Hächler 1:1. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Pascal Zulauf, Sandro Heimgartner, Nils Freiburghaus, Dario Schmid, Joel Zulauf, Diego Beerle, Dario Werder, Luca Grandi, Alec Madea, Gian Furter. – Niederlenz: Loris Votta, Avni Jusufi, Moreno Capuzzi, Senaid Keranovic, Carlo Scherrer, Noah Balakumar, Igor Miranda de Sousa, Hussein Baalbaki, Jad Baalbaki, Serkan Sariyar, Leon Soprek. – Verwarnungen: 5. Noah Balakumar, 59. Diego Beerle, 84. Michael Schumacher, 86. Hussein Baalbaki – Ausschluss: 74. Noah Balakumar.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

