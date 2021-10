4. Liga, Gruppe 4 Veltheim mit Sieg gegen Brugg Veltheim gewinnt am Samstag zuhause gegen Brugg 4:2. 11.10.2021, 09.43 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Brugg: Arbnor Qerimaj brachte seine Mannschaft in der 36. Minute 1:0 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Gleichstand stellte Joel Zulauf durch seinen Treffer für Veltheim in der 40. Minute her. Alec Madea brachte Veltheim 2:1 in Führung (55. Minute).

Gleichstand stellte Arbnor Qerimaj durch seinen Treffer für Brugg in der 63. Minute her. Cyrill Huber schoss Veltheim in der 75. Minute zur 3:2-Führung. Mit dem 4:2 für Veltheim schoss Philipp Kläy das letzte Tor der Partie.

Bei Brugg erhielten Sead Hetemi (54.), Fabian Müller (76.) und Liridon Iseni (79.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Veltheim, Sandro Heimgartner (79.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Veltheim zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Abwehr von Brugg kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Veltheim. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 4. Für Veltheim ist es der zweite Sieg in Serie.

Veltheim tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Windisch 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Brugg hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Brugg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mellingen 2b (Platz 12). Das Spiel findet am 16. Oktober statt ( Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Brugg 2 4:2 (1:1) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 36. Arbnor Qerimaj (Penalty) 0:1.40. Joel Zulauf 1:1. 55. Alec Madea 2:1. 63. Arbnor Qerimaj 2:2. 75. Cyrill Huber 3:2. 77. Philipp Kläy 4:2. – Veltheim: Melvin Deubelbeiss, Oliver Wernli, Tobias Kummer, Stefan Ott, Dario Schmid, Arion Fetiu, Sandro Heimgartner, Deyan Vetter, Nicola Marfurt, Joel Zulauf, Philipp Kläy. – Brugg: Fabian Müller, Rilind Cikaqi, Filip Petrovic, Patrick Wernli, Joel Meyer, Arbnor Qerimaj, Sead Hetemi, Rolandas Ivanauskas, Liridon Iseni, Met Kokollari, Artan Xhemajli. – Verwarnungen: 54. Sead Hetemi, 76. Fabian Müller, 79. Sandro Heimgartner, 79. Liridon Iseni.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Veltheim AG - FC Brugg 2 4:2, FC Juventina Wettingen - FC Schinznach Bad 3:3, FC Fislisbach 2 - FC Suryoye Wasserschloss 1 4:0

Tabelle: 1. FC Spreitenbach 1a 11 Spiele/30 Punkte (64:13). 2. FC Windisch 2 11/28 (40:22), 3. FC Turgi 1a 11/27 (30:18), 4. FC Veltheim AG 10/23 (28:11), 5. SC Zurzach 1 11/23 (43:15), 6. FC Fislisbach 2 11/21 (32:20), 7. FC Klingnau 2 11/14 (20:27), 8. FC Brugg 2 11/11 (23:34), 9. FC Suryoye Wasserschloss 1 11/10 (22:37), 10. FC Leibstadt 10/7 (21:27), 11. FC Juventina Wettingen 10/6 (15:36), 12. FC Mellingen 2b 10/5 (18:42), 13. FC Schinznach Bad 11/5 (21:47), 14. FC Frick 3 11/4 (15:43).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 14:41 Uhr.

