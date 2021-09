4. Liga, Gruppe 4 Veltheim gewinnt klar gegen Suryoye Wasserschloss Veltheim behielt im Spiel gegen Suryoye Wasserschloss am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2. 12.09.2021, 20.16 Uhr

(chm)

Suryoye Wasserschloss erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Tobias Schneider ging das Team in der 13. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Veltheim traf Cyrill Huber in der 27. Minute.

Danach drehte Veltheim auf. Das Team schoss ab der 47. Minute noch vier weitere Tore, während Suryoye Wasserschloss ein Tor gelang (zum 2:4 (87. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Veltheim waren: Philipp Kläy (2 Treffer), Sandro Heimgartner (1 Treffer), Fabrice Huber (1 Treffer) und Cyrill Huber (1 Treffer). Einziger Torschütze für Suryoye Wasserschloss war: Tobias Schneider (1 Treffer). Ein Tor für Suryoye Wasserschloss war ein Eigentor des Gegners.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Suryoye Wasserschloss für Emanuel Bahnan (17.) und Devin Petrus (85.). Für Veltheim gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Veltheim zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 5 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Veltheim verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat zehn Punkte. Für Veltheim ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Veltheim ging unentschieden aus. Veltheim konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Veltheim in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Schinznach Bad. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Nach der Niederlage büsst Suryoye Wasserschloss einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Suryoye Wasserschloss hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Suryoye Wasserschloss in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Windisch 2. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (17. September) (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Veltheim AG 2:5 (1:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 13. Tobias Schneider 1:0. 27. Cyrill Huber 1:1. 47. Fabrice Huber 1:2. 62. Philipp Kläy 1:3. 72. Sandro Heimgartner 1:4. 87. Eigentor (David Bertschi) 2:4.90. Philipp Kläy 2:5. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Emanuel Bahnan, Giorgio Bahnan, Devin Petrus, Giorgio Kass, Samuel Kass, Georges Bahnan, Murat Aslandogmus, Sleman Josef, Tobias Schneider, Elias Kass. – Veltheim: David Bertschi, Tobias Kummer, Nicola Hersche, Fabrice Huber, Pascal Zulauf, Nicola Marfurt, Cyrill Huber, Sandro Heimgartner, Deyan Vetter, Philipp Kläy, Joel Zulauf. – Verwarnungen: 17. Emanuel Bahnan, 85. Devin Petrus.

Tabelle: 1. FC Windisch 2 6 Spiele/16 Punkte (22:13). 2. SC Zurzach 1 5/15 (28:5), 3. FC Spreitenbach 1a 6/15 (29:7), 4. FC Turgi 1a 5/12 (13:6), 5. FC Veltheim AG 4/10 (11:5), 6. FC Fislisbach 2 6/8 (11:15), 7. FC Brugg 2 5/7 (13:15), 8. FC Suryoye Wasserschloss 1 6/7 (16:15), 9. FC Mellingen 2b 4/4 (9:17), 10. FC Juventina Wettingen 5/4 (9:15), 11. FC Schinznach Bad 6/4 (13:24), 12. FC Leibstadt 6/3 (9:20), 13. FC Klingnau 2 6/2 (4:17), 14. FC Frick 3 6/1 (9:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 20:13 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?

Regionalfussball: «Spieler waren sofort begeistert von ihr»: Beim FC Fislisbach hat jetzt eine Frau das Sagen