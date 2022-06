4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Überraschungssieg für Schönenwerd-Niedergösgen gegen Suhr Überraschung bei Schönenwerd-Niedergösgen gegen Suhr: Der Tabellen13. (Schönenwerd-Niedergö) hat am Freitag zuhause den Tabellenachten 3:1 besiegt. 06.06.2022, 20.24 Uhr

Das Skore eröffnete Manuel David Peralta Gonzalez in der 18. Minute. Er traf für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0. Schönenwerd-Niedergösgen baute die Führung in der 39. Minute (Sascha Studer) weiter aus (2:0). In der 72. Minute verwandelte Aytac Cöcelli erfolgreich einen Elfmeter und brachte Suhr so auf 1:2 heran. In der 93. Minute schoss Sascha Studer Schönenwerd-Niedergösgen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Suhr für Mehmet Türk (48.) und Mikayil Gecici (75.). Schönenwerd-Niedergösgen blieb ohne Karte.

Die Offensive von Schönenwerd-Niedergösgen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Schönenwerd-Niedergösgen: Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 13. Für Schönenwerd-Niedergösgen ist es der zweite Sieg in Serie.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gontenschwil 2 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (19.30 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach der Niederlage büsst Suhr zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 10. Nach zwei Siegen in Serie verliert Suhr erstmals wieder. Suhr verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Suhr daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rupperswil 2. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Suhr 2 3:1 (2:0) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 18. Manuel David Peralta Gonzalez 1:0. 39. Sascha Studer 2:0. 72. Aytac Cöcelli (Penalty) 2:1.93. Sascha Studer (Penalty) 3:1. – Schönenwerd-Niedergö: Kevin Brasser, Fabio Schnydrig, Mato Adzaga, Fabio Salvatore, Raffaele Pizzipaolo, Elia Scheidegger, Selim Shatrolli, Patrick Kyburz, Manuel David Peralta Gonzalez, Davide Saccullo, Sascha Studer. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Ali Türkmen, Mehmet Türk, Ömer Yelli, Ömer Faruk Turan, Zoran Milic, Omar De Marco, Antonio Eufemia, Yared Daniel, Dercy Luvueto, Mateo Sladoje. – Verwarnungen: 48. Mehmet Türk, 75. Mikayil Gecici.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

