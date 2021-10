4. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Rothrist gegen Oftringen Überraschung bei Rothrist gegen Oftringen: Der Tabellenelfte (Rothrist) hat am Montag auswärts den Tabellenersten 3:2 besiegt. 12.10.2021, 07.43 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Leonardo Antonio Ferreira Costa in der 47. Minute. Er traf für Rothrist zum 1:0. Per Elfmeter glich Mario Weber das Spiel in der 55. Minute für Oftringen wieder aus. Simone Franze erzielte in der 79. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rothrist.

Per Penalty erhöhte Premtim Beqaj in der 85. Minute zum 3:1 für Rothrist. In der Schlussphase kam Oftringen noch auf 2:3 heran. Rafaël Erb war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Oftringen sah Kenan Mujanovic (68.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kenan Mujanovic (58.) und Mikail Simsek (80.). Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Klevis Bekjiri (76.) und Furkan Bulut (88.).

Die Offensive von Rothrist hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 34 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.1 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rothrist. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Rothrist hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothrist daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Entfelden 2 (Platz 11) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (16. Oktober) statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Trotz der Niederlage bleibt Oftringen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 21 Punkte auf dem Konto. Oftringen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Oftringen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Oftringen geht es auf fremdem Terrain gegen SC Zofingen 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 20. Oktober statt (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Rothrist 2 2:3 (0:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 47. Leonardo Antonio Ferreira Costa 0:1. 55. Mario Weber (Penalty) 1:1.79. Simone Franze 1:2. 85. Premtim Beqaj (Penalty) 1:3.91. Rafaël Erb 2:3. – Oftringen: Mikail Simsek, Muhammet Zeray, Marco Eng, Kenan Mujanovic, Emircan Durgut, Lukas Woodtli, Emir Rakovic, Jarmo Finazzi, Mario Weber, Dario Baumann, Ahmed Abdic. – Rothrist: Siyar Erdikli, Dominik Siegrist, Perparim Karakushi, Minas Iakovidis, Premtim Beqaj, Simone Franze, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Klevis Bekjiri, Furkan Bulut, David Dukic, Nicola Suter. – Verwarnungen: 58. Kenan Mujanovic, 76. Klevis Bekjiri, 80. Mikail Simsek, 88. Furkan Bulut – Ausschluss: 68. Kenan Mujanovic.

Tabelle: 1. FC Oftringen 2 11 Spiele/21 Punkte (24:19). 2. FC Aarburg 1 11/21 (31:19), 3. FC Muhen 1 11/20 (30:26), 4. FC Gränichen 2 10/19 (30:12), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 10/19 (21:14), 6. SC Zofingen 2 9/18 (25:12), 7. FC Masis Aarau 10/18 (37:24), 8. SC Schöftland 3 11/17 (25:17), 9. FC Suhr 2 9/13 (24:23), 10. FC Rothrist 2 11/13 (34:35), 11. FC Entfelden 2 11/11 (14:23), 12. FC Kölliken 2a 11/8 (24:41), 13. FC Aarau 8/5 (11:17), 14. FC Ljiljan 11/1 (15:63).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.10.2021 07:40 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti