3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Mutschellen gegen Kappelerhof Überraschung bei Mutschellen gegen Kappelerhof: Der Tabellenelfte (Mutschellen) hat am Donnerstag zuhause den Tabellendritten 4:2 besiegt. 15.04.2022, 02.13 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Kappelerhof: Meriton Shabani brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Es war ein Elfmeter. Zum Ausgleich für Mutschellen traf Robin Matt in der 42. Minute. Jan Matt brachte Mutschellen 2:1 in Führung (43. Minute).

Der Ausgleich für Kappelerhof fiel in der 56. Minute (Alban Shala). Per Penalty traf Gianluca Costa in der 65. Minute zur 3:2-Führung für Mutschellen. In der 68. Minute erhöhte Christian Huber auf 4:2 für Mutschellen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mutschellen erhielten Nico Jud (31.) und Gianluca Costa (84.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kappelerhof, Astrit Markaj (67.) kassierte sie.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Mutschellen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Mutschellen die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mutschellen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Mutschellen hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mutschellen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Baden 1897 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 22. April statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Nach der Niederlage büsst Kappelerhof einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 4. Kappelerhof hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Kappelerhof spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Tägerig 1 (Platz 9). Das Spiel findet am 24. April statt (13.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Kappelerhof 4:2 (2:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 28. Meriton Shabani (Penalty) 0:1.42. Robin Matt 1:1. 43. Jan Matt 2:1. 56. Alban Shala 2:2. 65. Gianluca Costa (Penalty) 3:2.68. Christian Huber 4:2. – Mutschellen: Laurent Schmid, Saviano D Incau, Nico Jud, Christian Huber, Chris Simone, Gianluca Costa, Fabian Wild, Djordje Meyer, Jan Matt, Robin Matt, Nic Oberholzer. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Alban Shala, Aron Marighetti, Flamur Etemi, Besard Shala, Astrit Markaj, Robert Nikollbibaj, Florid Gashi, Leonard Ugzmajli, Besnik Krasniqi, Meriton Shabani. – Verwarnungen: 31. Nico Jud, 67. Astrit Markaj, 84. Gianluca Costa.

