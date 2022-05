2. Liga AFV Überraschungssieg für Küttigen gegen Schönenwerd-Niedergösgen Überraschung bei Küttigen gegen Schönenwerd-Niedergösgen: Der Tabellenzwölfte (Küttigen) hat am Freitag auswärts den Tabellenvierten 2:0 besiegt. 02.05.2022, 21.58 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Patrick Russel Grogg erzielte in der 23. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Küttigen. In der 41. Minute sorgte Silvan Otto für den Schlusspunkt: er traf zum 2:0 für Küttigen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Küttigen, nämlich für Noel Walpoth (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen, Roman Berner (75.) kassierte sie.

Küttigen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 24 Punkte bedeuten Rang 12. Für Küttigen ist es der zweite Sieg in Serie.

Küttigen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 4. Für Schönenwerd-Niedergösgen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Schönenwerd-Niedergösgen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Suhr (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Küttigen 0:2 (0:2) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 23. Patrick Russel Grogg 0:1. 41. Silvan Otto 0:2. – Schönenwerd-Niedergö: Burim Bujari, Raphael Malundama, Nico Mogg, Michael Ludäscher, Fabio Liloia, Stephane Malundama, Alessandro Grimaldi, Dominik Nünlist, Robbie von Felten, Jonas Hunkeler, Fabio Lo Priore. – Küttigen: Severin Wieland, Fabian Geissberger, Marko Jelecevic, Tom Terbrüggen, Gaetano Melfa, Silvan Otto, Etienne Michot, Patrick Russel Grogg, Noel Walpoth, Tomislav Bajo, Jan Rossi. – Verwarnungen: 75. Roman Berner, 77. Noel Walpoth.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 21:56 Uhr.