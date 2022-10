3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Kappelerhof gegen Bremgarten – Bujamin Dzemailji mit Last-Minute-Treffer Überraschung bei Kappelerhof gegen Bremgarten: Der Tabellenneunte (Kappelerhof) hat am Dienstag auswärts den Tabellendritten 4:3 besiegt. 26.10.2022, 10.25 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kappelerhof: Besnik Krasniqi brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Gezim Zeqiraj erhöhte in der 12. Minute zur 2:0-Führung für Kappelerhof. Kappelerhof erhöhte in der 21. Minute seine Führung durch Meriton Shabani weiter auf 3:0.

Blerim Pnishi (47. Minute) liess Bremgarten auf 1:3 herankommen. Der Treffer fiel mittels Penalty. Die 78. Minute brachte für Bremgarten den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Timo Jenni. Faik Pnishi glich in der 85. Minute für Bremgarten aus. Es hiess 3:3. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf Bujamin Dzemailji zum 4:3-Siegestreffer für Kappelerhof.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Bremgarten sah Vinicius Figueiredo Dias (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Tihomir Grabovica (20.), Yves Furrer (39.) und Halil Hoxhaj (88.). Kappelerhof kassierte vier gelbe Karten.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.6 Toren pro Spiel ist Kappelerhof bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Kappelerhof machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Kappelerhof hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kappelerhof geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederwil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Samstag (29. Oktober) statt (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Für Bremgarten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Für Bremgarten war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Bremgarten verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Bremgarten daheim mit SC Zurzach (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (29. Oktober) statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Kappelerhof 3:4 (0:3) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 5. Besnik Krasniqi 0:1. 12. Gezim Zeqiraj 0:2. 21. Meriton Shabani 0:3. 47. Blerim Pnishi (Penalty) 1:3.78. Timo Jenni 2:3. 85. Faik Pnishi 3:3. 92. Bujamin Dzemailji 3:4. – Bremgarten: Muhamed Kastrati, Burim Zeqiraj, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Faik Pnishi, Kim Weiss, Halil Hoxhaj, Vinicius Figueiredo Dias, Luca Blumer, Blerim Pnishi, Yves Furrer. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Arbnor Gjokaj, Amin Bedzeti, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Meriton Shabani, Astrit Markaj, Marcel Rüegg, Besnik Krasniqi, Bujamin Dzemailji, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 20. Tihomir Grabovica, 22. Meriton Shabani, 35. Astrit Markaj, 39. Riccardo Flury, 39. Yves Furrer, 87. Gezim Zeqiraj, 88. Halil Hoxhaj – Ausschluss: 60. Vinicius Figueiredo Dias.

Datenstand: 26.10.2022 10:22 Uhr.

