2. Liga AFV Überraschungssieg für Brugg gegen Frick Brugg hat am Dienstag gegen Frick die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das sechstklassierte Team 3:1. Zugleich war es für Brugg im fünften Spiel der erste Sieg der Saison. 07.09.2022, 11.12 Uhr

(chm)

Brugg ging in der 3. Spielminute durch Stefan Jovanovic in Führung, ehe Frick in der 22. Minute (Cyrill Vogel) der Ausgleich gelang. In der 43. Minute war es an Malsor Osmani, Brugg 2:1 in Führung zu bringen. In der 84. Minute erhöhte Kristian Ndau auf 3:1 für Brugg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Brugg sah Fabio Berz (89.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Brugg weitere fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Frick für Kilian Weiss (33.) und Meris Habibija (82.).

Brugg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit vier Punkten auf Rang 10. Brugg hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brugg tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Suhr an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (9. September) (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Nach der Niederlage büsst Frick drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Frick hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Frick wartet im nächsten Spiel zuhause das achtplatzierte Team FC Baden 1897 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Brugg - FC Frick 3:1 (2:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 3. Stefan Jovanovic 1:0. 22. Cyrill Vogel 1:1. 43. Malsor Osmani 2:1. 84. Kristian Ndau 3:1. – Brugg: Fabian Müller, Noël Hottinger, Jonas Schmidt, Kristian Ndau, Fabio Berz, Stefan Jovanovic, Rico Schönenberger, Cédric Zürcher, Isni Zekiri, Malsor Osmani, Sven Schönenberger. – Frick: Timothée Lawson, Valentin Schmid, Luca Kasper, Marco Boss, Sven Würgler, Roger Herzog, Levin Kessler, Fabian Sidler, Halil Karadal, Kilian Weiss, Cyrill Vogel. – Verwarnungen: 33. Kilian Weiss, 54. Fabio Berz, 59. Kristian Ndau, 60. Isni Zekiri, 74. Stefan Jovanovic, 82. Meris Habibija, 85. Yanis Ouslama – Ausschluss: 89. Fabio Berz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 11:09 Uhr.

