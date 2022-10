4. Liga, Gruppe 3 Ubejde Bajrami führt Lenzburg mit drei Toren zum Sieg gegen Mellingen Sieg für den Tabellenführer: Lenzburg lässt am Mittwoch zuhause beim 8:2 gegen Mellingen (Rang 14) nichts anbrennen. 20.10.2022, 23.21 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Lenzburg dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 1. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Lenzburg noch auf 8:2.

Mellingen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:5 (41. Minute) und zum 2:5 (55. Minute).

Matchwinner für Lenzburg war Ubejde Bajrami, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Lenzburg waren: Laszlo Stutz (1 Treffer), Joel Müller (1 Treffer), Haris Medanovic (1 Treffer), Diego Alvarez (1 Treffer) und Daniel Fernandes Figo (1 Treffe.) die Torschützen für Mellingen waren: Galip Hopi und Dukagjin Ukaj.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dukagjin Ukaj von Mellingen erhielt in der 47. Minute die gelbe Karte.

In der Gruppe ist Lenzburg in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Das Team schiesst im Schnitt 4 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Mellingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 53 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.4 Toren pro Spiel (Rang 14).

Lenzburg behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach elf Spielen 24 Punkte auf dem Konto. Lenzburg hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Lenzburg in einem Auswärtsspiel mit FC Merenschwand 1a (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 25. Oktober statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Mellingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Mellingen muss bereits die zwölfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Fünfmal verlor Mellingen zuhause und siebenmal auswärts.

Mit dem siebtplatzierten FC Juventina Wettingen 1b kriegt es Mellingen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (16.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Mellingen 2 8:2 (5:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 1. Laszlo Stutz 1:0. 9. Ubejde Bajrami 2:0. 15. Ubejde Bajrami 3:0. 20. Haris Medanovic 4:0. 29. Daniel Fernandes Figo 5:0. 41. Dukagjin Ukaj 5:1. 55. Galip Hopi 5:2. 60. Diego Alvarez 6:2. 66. Ubejde Bajrami 7:2. 80. Joel Müller 8:2. – Lenzburg: Marc Bachmann, Haris Medanovic, Mattia Barbazza, Sandar Schweikert, Laszlo Stutz, Tim Schmid, Simone Mezzancella, Philipp Kohler, Daniel Fernandes Figo, Ubejde Bajrami, Diego Alvarez. – Mellingen: Dukagjin Ukaj, Alain Büttiker, Besnik Selmanaj, Roman Seiler, Shkumbim Gjukaj, Smail Hukic, Besart Ukaj, Aleksandar Stojanovski, Anton Pervorfi, Galip Hopi, Kastriot Ukaj. – Verwarnungen: 47. Dukagjin Ukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.10.2022 15:58 Uhr.

