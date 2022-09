4. Liga, Gruppe 2 Türkiyemspor bezwingt Zofingen – Später Siegtreffer Zofingen lag gegen Türkiyemspor deutlich vorne, nämlich 2:0 (52. Minute) und 3:1 (67. Minute) - und verlor dennoch. Türkiyemspor feiert einen 4:3-Heimsieg. 18.09.2022, 11.45 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Adrian Hess in der 7. Minute. Er traf für Zofingen zum 1:0. Per Penalty erhöhte Stefan Palmieri in der 52. Minute zum 2:0 für Zofingen. In der 58. Minute gelang Türkiyemspor (Gökhan Ilhan) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 67. Minute brachte Michele Esteves Zofingen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 71. Minute gelang Türkiyemspor (Gökhan Ilhan) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 84, als Selami Kinis für Türkiyemspor erfolgreich war. Per Penalty traf Özgür Koçan in der 88. Minute zur 4:3-Führung für Türkiyemspor.

Bei Zofingen sah Patrick Schürpf (93.) die rote Karte. Gelb erhielt Patrick Schürpf (60.). Gelbe Karten gab es bei Türkiyemspor für Fikret Ugur Emre (51.) und Selami Kinis (95.).

Dass Türkiyemspor gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sieben Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Türkiyemspor die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Zofingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 28 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Türkiyemspor machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 8. Türkiyemspor hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Türkiyemspor tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Ataspor an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Zofingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Für Zofingen ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison.

Zofingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Türkiyemspor - SC Zofingen 2b 4:3 (0:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 7. Adrian Hess 0:1. 52. Stefan Palmieri (Penalty) 0:2.58. Gökhan Ilhan 1:2. 67. Michele Esteves 1:3. 71. Gökhan Ilhan 2:3. 84. Selami Kinis 3:3. 88. Özgür Koçan (Penalty) 4:3. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Tayyib Köroglu, Ridvan Bolanyig, Onur Cihan, Tolunay Sahil, Jeremy Senn, Filip Cornelius, Bekir Korucu, Selami Kinis, Özgür Koçan, Osman Afsar. – Zofingen: Patrick Schürpf, Adrian Hess, Marcel Bossard, Cyrill Hess, Luca Bellini, Emir Zepic, Thomas Bossard, Mirco Walter, Michele Esteves, Dominic Renfer, Stefan Palmieri. – Verwarnungen: 51. Fikret Ugur Emre, 60. Patrick Schürpf, 95. Selami Kinis – Ausschluss: 93. Patrick Schürpf.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2022 11:43 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.