4. Liga, Gruppe 4 - Turgi siegt nach fünf Niederlagen

Dürrenäsch Ammann zur Steuererhöhung um 13 Prozent: «Trotz der Erhöhung haben wir im Budget immer noch ein Minus von 274’745 Franken.»

Die Sanierung des Schulhauses und der Neubau der Mehrzweckhalle in Dürrenäsch haben bereits eine Steuerfusserhöhung ausgelöst. Jetzt steht die nächste an. Josef Willi erklärt, was die Gründe sind und wieso die Zahlen in Dürrenäsch immer noch rot sind.