4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Turgi gewinnt erstmals beim Spiel gegen Zofingen – Siegtreffer in allerletzter Minute Erster Saisonsieg für Turgi nach fünf Spielen: Die Mannschaft hat am Donnerstag auswärts beim 2:1 gegen Zofingen zum ersten Mal drei Punkte geholt. 14.04.2022, 23.19 Uhr

Der Siegtreffer für Turgi gelang Florian Prano in der 91. Minute. In der 23. Minute hatte Berkay Bozkus Turgi in Führung gebracht. Der Ausgleich für Zofingen fiel in der 46. Minute durch Ricardo Wittmann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zofingen erhielten Robin Erni (20.) und Ricardo Wittmann (89.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Turgi.

Turgi verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Turgi folgt nach einer Niederlage und zwei Unentschieden.

Für Turgi geht es in einem Heimspiel gegen FC Oftringen 2 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

In der Tabelle verliert Zofingen Plätze und zwar von Rang 7 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Zofingen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Zofingen geht es auswärts gegen SC Seengen 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: SC Zofingen 2 - FC Turgi 1b 1:2 (1:1) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 23. Berkay Bozkus 0:1. 46. Ricardo Wittmann 1:1. 91. Florian Prano 1:2. – Zofingen: Reto Merkli, Christoph Spring, Jeffrey Nekys, Philipp Müller, Colin Spichiger, Marco Erni, Robin Erni, Ricardo Wittmann, Ahmad Miri, Thomas Bossard, Fabian Fessler. – Turgi: Biagio Anzalone, Claudio Mancuso, Christopher Henkes, Qendrim Beqiraj, Christian Richner, Noah Jappert, Marco Weber, Alexander Warmerdam, Florian Prano, Gioele Di Donato, Berkay Bozkus. – Verwarnungen: 20. Robin Erni, 89. Ricardo Wittmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

