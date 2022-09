4. Liga, Gruppe 4 Turgi bezwingt auswärts Muri – Andrin Deck mit Siegtor Turgi gewinnt am Dienstag auswärts gegen Muri 2:1. 08.09.2022, 00.13 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Noah Jappert eröffnete in der 23. Minute das Skore, als er für Turgi das 1:0 markierte. Muri glich in der 35. Minute durch Samir Misini aus. Andrin Deck sorgte in der 41. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Turgi. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muri für Hakan Brunner (28.) und Florent Dinaj (52.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Turgi, Tim Saner (77.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Turgi: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 6. Turgi hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Turgi geht es daheim gegen FC Suryoye Wasserschloss (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Nach der Niederlage büsst Muri drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 11. Muri hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Muri wartet im nächsten Spiel auswärts das zehntplatzierte Team FC Juventina Wettingen 1a, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Muri 2a - FC Turgi 2 1:2 (1:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 23. Noah Jappert 0:1. 35. Samir Misini 1:1. 41. Andrin Deck 1:2. – Muri: Marco Ruf, Michael Spielmann, Hakan Brunner, Ardonis Shabani, Christian Schaad, Endri Nuredini, Samir Misini, Enis Misini, Jonathan End, Diogo Correia Borges, Nils Bruckhoff. – Turgi: Luca Bronner, Moritz Melliger, Joel Jappert, Cedric Peterhans, Andrea Utrio, Levin Baumgartner, Daniel Tschopp, Marco Madonia, Noah Jappert, Ramon Stutz, Andrin Deck. – Verwarnungen: 28. Hakan Brunner, 52. Florent Dinaj, 77. Tim Saner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

