4. Liga, Gruppe 4 Turgi bezwingt auswärts Leibstadt – Massimiliano Cafaro mit Siegtor Das 2:1 auswärts gegen Leibstadt ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Turgi. 23.08.2021, 10.59 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Turgi gelang Massimiliano Cafaro in der 66. Minute. In der 44. Minute hatte Helder Lourenco Silva Turgi in Führung gebracht. Der Ausgleich für Leibstadt fiel in der 47. Minute durch Edison Mulolli.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Leibstadt erhielten Mentor Golaj (25.), Besnik Golaj (67.) und Edison Mulolli (71.) eine gelbe Karte. Turgi blieb ohne Karte.

Turgi liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 3. Turgi spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mellingen 2b. Die Partie findet am 28. August statt (18.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Nach dem zweiten Spiel steht Leibstadt mit null Punkten auf dem zwölften Rang. Für Leibstadt geht es auswärts gegen FC Frick 3 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Turgi 1a 1:2 (0:1) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 44. Helder Lourenco Silva 0:1. 47. Edison Mulolli 1:1. 66. Massimiliano Cafaro (Penalty) 1:2. – Leibstadt: Marc Hirschi, Argjent Berisha, Albin Kokollari, Mentor Golaj, Behar Golaj, Burim Berisha, Arjan Golaj, Altin Musliu, Egzon Morina, Dave Toriser, Edison Mulolli. – Turgi: Philipp Nahm, Massimiliano Cafaro, Daniel Züfle, Patrick Zumsteg, Kevin Häuselmann, Helder Lourenco Silva, Dennis Burger, Alexander Köhli, Pascal Knall, Danny Rodrigues, Egzon Hoxha. – Verwarnungen: 25. Mentor Golaj, 67. Besnik Golaj, 71. Edison Mulolli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Leibstadt - FC Turgi 1a 1:2, FC Mellingen 2b - SC Zurzach 1 1:7

Tabelle: 1. SC Zurzach 1 2 Spiele/6 Punkte (15:1). 2. FC Windisch 2 2/6 (8:4), 3. FC Turgi 1a 2/6 (6:1), 4. FC Veltheim AG 1/3 (3:1), 5. FC Suryoye Wasserschloss 1 1/3 (5:0), 6. FC Juventina Wettingen 1/3 (4:2), 7. FC Fislisbach 2 2/3 (4:4), 8. FC Mellingen 2b 2/3 (3:8), 9. FC Spreitenbach 1a 1/0 (3:5), 10. FC Brugg 2 1/0 (0:5), 11. FC Schinznach Bad 1/0 (1:2), 12. FC Leibstadt 2/0 (1:10), 13. FC Klingnau 2 2/0 (2:6), 14. FC Frick 3 2/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 10:56 Uhr.