3. Liga, Gruppe 2 Tore? Fehlanzeige - Tägerig und Mutschellen trennen sich 0:0 Tägerig und Mutschellen teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 0:0 aus. 14.08.2022, 15.30 Uhr

(chm)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Tägerig, nämlich für Jeffrey Knaus (90.). Eine Verwarnung gab es für Mutschellen, nämlich für Nic Oberholzer (76.).

Tägerig reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Tägerig spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bremgarten (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Mutschellen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Auf Mutschellen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Turgi, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Tägerig - FC Mutschellen 2 0:0 (0:0) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – keine Tore – Tägerig: Jonas Simon, Marcel Hilpert, Robin Kohler, Alessandro Locatelli, Raphael Zehnder, Besian Rushiti, Pedro Loureiro Da Costa, Rafael Annen, Francesco Zanatta, Yunus Hamurtekin, Francisco José Henriques Alves Frade. – Mutschellen: Laurent Schmid, Fabian Lopes Tavares, Nico Jud, Christian Huber, Saviano D Incau, Gianluca Costa, Fabian Trachsel, Robin Blattmann, Jan Matt, Nic Oberholzer, Robin Matt. – Verwarnungen: 76. Nic Oberholzer, 90. Jeffrey Knaus.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2022 15:28 Uhr.