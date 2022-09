4. Liga, Gruppe 2 Tore? Fehlanzeige - Beinwil am See und Seon trennen sich 0:0 Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Beinwil am See gegen Seon gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz. 08.09.2022, 00.20 Uhr

(chm)

Bei Seon gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Beinwil am See, nämlich für Levi Wüst (47.).

Beinwil am See schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 20 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match.

Nach dem Unentschieden verliert Beinwil am See einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Beinwil am See hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Beinwil am See auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Buchs 2. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Seon bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 13 Punkte. Seon hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Seon geht es zuhause gegen FC Suhr 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (9. September) (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - FC Seon 0:0 (0:0) - Strandbad, Beinwil am See – keine Tore – Beinwil am See: Tobias Hediger, Levi Wüst, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Janik Ulmann, Joël Widmer, Oliver Scussel, Nicola Briner, Antonio Carlos Ferreira Santos, Dilet Wolday, Manuel Schneeberger. – Seon: Gian Andri Gloor, Mohammad Dawod Ahmadi, Davide Serratore, Timo Burkard, Janu Isler, Matheus Vercillo Cardoso, Kristijan Roskovic, Jovan Milosevic, David Walti, Raoul Valenti, Enis Yavuzcan. – Verwarnungen: 47. Levi Wüst, 59. Matheus Vercillo Cardoso, 73. Andrin Gilbert, 84. Shukri Mustafi, 90. Davide Serratore.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 00:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.