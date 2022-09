3. Liga, Gruppe 1 Tor von Valdrin Dvorani sichert Rupperswil das Unentschieden gegen Erlinsbach Erlinsbach und Rupperswil spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 03.09.2022, 15.51 Uhr

(chm)

Rupperswil ging zunächst in der 49. Minute in Führung, als Joël Hauser traf.

Allerdings hielt die Führung nicht für lange. Erlinsbach glich nur sieben Minuten später durch Burim Hasanramaj aus. Weitere ein Minuten später lag das Team dann sogar in Führung. Torschütze war Robbie von Felten. Für den späten Ausgleich für Rupperswil sorgte Valdrin Dvorani, der in der 84. Minute das Tor zum 2:2 erzielte.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Rupperswil sah Davide Cerbone (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rupperswil weitere fünf gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Erlinsbach.

Erlinsbach schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 16 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match.

Erlinsbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat sieben Punkte. Erlinsbach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gränichen (Platz 8). Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Rupperswil steht in der Tabelle neu auf Rang 13 (zuvor: 12). Das Team hat zwei Punkte. Rupperswil hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Rupperswil geht es daheim gegen FC Buchs (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - FC Rupperswil 2:2 (0:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 49. Joël Hauser 0:1. 56. Burim Hasanramaj (Penalty) 1:1.57. Robbie von Felten 2:1. 84. Valdrin Dvorani 2:2. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, Janosch Flükiger, Serkan Karamese, Giovanni Di Nunzio, Daniss Mujanovic, Lars Isenschmid, Toni Istuk Banic, Burim Hasanramaj, Jérôme Hartmann, Robbie von Felten. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Josia Lutz, Davide Cerbone, Daniel Koch, Remo Bünzli, Erion Rrafshi, Joël Hauser, Lukas Frey, Florian Meier, Loris Mrkaljevic, Manuel Dietiker. – Verwarnungen: 45. Lukas Frey, 55. Davide Cerbone, 63. Daniss Mujanovic, 75. Toni Istuk Banic, 85. Giovanni Di Nunzio, 87. Samuele Eufemia, 88. Lars Schurtenberger, 89. José Manuel Ramon Vicente, 92. Serkan Karamese – Ausschluss: 90. Davide Cerbone.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

