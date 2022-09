3. Liga, Gruppe 1 Tor von Tobias Schmid sichert Küttigen das Unentschieden gegen Erlinsbach Das Resultat im Spiel zwischen Küttigen und Erlinsbach lautet 1:1. 19.09.2022, 17.33 Uhr

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Küttigen das erste Tor der Partie gelang. In der 80. Minute schoss Robbie von Felten das 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Tobias Schmid traf in der 92. Minute für Erlinsbach zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Küttigen gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Janosch Flükiger (59.), Dominique May (82.) und Toni Istuk Banic (91.).

In der Abwehr gehört Küttigen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 7 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Küttigen: 13 Punkte bedeuten Rang 2. Küttigen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Küttigen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Buchs (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Nach dem Unentschieden büsst Erlinsbach in der Tabelle ein und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 10. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Erlinsbach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Erlinsbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Othmarsingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Erlinsbach 1a 1:1 (0:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 80. Robbie von Felten 0:1. 92. Tobias Schmid 1:1. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Tobias Schmid, Gabriel Simic, Yanik Wehrli, Thilo Günthart, Noel Walpoth, David Berner, Fadri Bieri, Amanuel Efson, Luca Dätwyler. – Erlinsbach: Simon Zimmermann, David Isenschmid, Janosch Flükiger, Serkan Karamese, David Grieder, Robbie von Felten, Toni Istuk Banic, Nikola Loznjakovic, Dominique May, Lars Isenschmid, Daniss Mujanovic. – Verwarnungen: 50. Sven Katona, 59. Janosch Flükiger, 66. Yanik Wehrli, 78. Giuseppe Militello, 82. Dominique May, 89. Lucas Helmink, 91. Toni Istuk Banic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

