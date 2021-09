4. Liga, Gruppe 1 Tor von Simon Keisker sichert Muhen das Unentschieden gegen Ljiljan Im Spiel zwischen Ljiljan und Muhen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4. 12.09.2021, 01.03 Uhr

(chm)

Ljiljan war dreimal in Führung. Muhen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Muhen in der 94. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Ljiljan ging in der 50. Minute 4:3 in Führung. Danach sollte es 44 Minuten dauern, ehe es zum Ausgleich kam. Der Ausgleich für Muhen zum 4:4 fiel spät durch Simon Keisker. Er war in der 94. Minute erfolgreich.

Zwar lag Ljiljan während 58 Minuten und damit mehr als der Hälfte des Spiels in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Die Torschützen für Ljiljan waren: Sadik Hrnjica (2 Treffer), Elvedin Kazaferovic (1 Treffer) und Benjamin Huskic (1 Treffer). Bei Muhen schoss Marvin Eng gleich drei Tore. Getroffen hat zudem Simon Keisker (1 Tore).

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Ljiljan gab es fünf gelbe Karten. Muhen kassierte fünf gelbe Karten.

Ljiljan kann sich trotz dem Punktegewinn nicht vom Tabellenende lösen. Nach sechs Spielen hat das Team ein Punkt. Ljiljan hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Oftringen 2 kriegt es Ljiljan im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 20. September statt (20.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach dem Unentschieden büsst Muhen in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 9. Das Team verliert damit einen Platz. Muhen hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Muhen wartet im nächsten Spiel zuhause das zehntplatzierte Team SC Schöftland 3, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Telegramm: FC Ljiljan - FC Muhen 1 4:4 (3:3) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 7. Sadik Hrnjica 1:0. 9. Marvin Eng 1:1. 11. Marvin Eng 1:2. 18. Sadik Hrnjica 2:2. 36. Benjamin Huskic 3:2. 48. Marvin Eng 3:3. 50. Elvedin Kazaferovic 4:3. 94. Simon Keisker 4:4. – Ljiljan: Ajdin Terzic, Astrit Jusufi, Anel Ljubijankic, Mahir Musanovic, Aid Padalovic, Marinko Perunicic, Berat Avmeti, Benjamin Huskic, Sadik Hrnjica, Letjan Gashi, Elvedin Kazaferovic. – Muhen: Simon Peter, Nick Ledergerber, Marco Lüscher, Ivo Steiger, Rafael Kobel, Nils Amrein, Nico Keisker, Lukas Keisker, Levin Zimmermann, Simon Keisker, Marvin Eng. – Verwarnungen: 3. Benjamin Huskic, 10. Berat Avmeti, 48. Lukas Keisker, 49. Ivo Steiger, 63. Simon Peter, 76. Mahir Musanovic, 80. Sadik Hrnjica, 80. Rafael Kobel, 95. Elvedin Kazaferovic, 95. Jean Luc Stecher.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Aarburg 1 - FC Suhr 2 2:2, FC Ljiljan - FC Muhen 1 4:4, FC Rothrist 2 - SC Zofingen 2 1:5, FC Kölliken 2a - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:3

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 6 Spiele/14 Punkte (16:3). 2. SC Zofingen 2 6/12 (20:7), 3. FC Aarburg 1 6/11 (14:11), 4. FC Oftringen 2 5/10 (11:9), 5. FC Rothrist 2 6/10 (24:15), 6. FC Suhr 2 6/10 (15:17), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 6/10 (14:12), 8. FC Masis Aarau 5/9 (15:10), 9. FC Muhen 1 6/8 (15:16), 10. SC Schöftland 3 5/6 (13:10), 11. FC Entfelden 2 6/5 (8:11), 12. FC Kölliken 2a 5/3 (12:19), 13. FC Aarau 4/1 (3:9), 14. FC Ljiljan 6/1 (10:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 01:00 Uhr.

