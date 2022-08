4. Liga, Gruppe 2 Tor von Michael Van Den Broeck sichert Buchs das Unentschieden gegen Sarmenstorf Sechs Tore sind zwischen Buchs und Sarmenstorf gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 31.08.2022, 02.11 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sarmenstorf: Adrian Petrig brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. In der 45. Minute baute Sandro Lenz den Vorsprung für Sarmenstorf auf zwei Tore aus (2:0). Pechvogel Yared Wasem traf in der 60. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Buchs zum 1:2 bedeutete.

In der 69. Minute schoss Yannik Hubel Sarmenstorf mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Dank dem Treffer von Stefan Jovic (72.) reduzierte sich der Rückstand für Buchs auf ein Tor (2:3). Gleichstand stellte Michael Van Den Broeck durch seinen Treffer für Buchs in der 85. Minute her.

Bei Buchs sah Yanik Walpoth (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Stefan Jovic (90.). Bei Sarmenstorf sah Yannik Hubel (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yannik Hubel (64.) und Maurice Burger (70.).

In der Tabelle verbessert sich Buchs von Rang 8 auf 7. Das Team hat einen Punkt. Buchs hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Buchs daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Kölliken 2b. Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Unverändert liegt Sarmenstorf auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Sarmenstorf hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gontenschwil 2 (Platz 10). Diese Begegnung findet am Samstag (3. September) statt (20.30 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Sarmenstorf 2a 3:3 (0:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 20. Adrian Petrig 0:1. 45. Sandro Lenz 0:2. 60. Eigentor (Yared Wasem) 1:2.69. Yannik Hubel (Penalty) 1:3.72. Stefan Jovic 2:3. 85. Michael Van Den Broeck 3:3. – Buchs: Nikola Stanimirovic, Nishan Chandrabala, Michael Van Den Broeck, Marco Von Briel, Yanik Walpoth, Sanjay Loganathan, Sharuyan Loganathan, Kevin Lenzin, Stefan Jovic, Lazar Vuceljic, Michele Cornacchia. – Sarmenstorf: Dominik Fuchs, Luca Meier, Marco Wietlisbach, Lukas Brunner, Dominic Rode, Joel Scheuber, Yared Wasem, Adrian Petrig, Sandro Lenz, Yannik Hubel, Maurice Burger. – Verwarnungen: 64. Yannik Hubel, 70. Maurice Burger, 90. Stefan Jovic – Ausschlüsse: 80. Yannik Hubel, 87. Yanik Walpoth.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2022 00:27 Uhr.