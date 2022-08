3. Liga, Gruppe 2 Tor von Meriton Shabani sichert Kappelerhof das Unentschieden gegen Zurzach Acht Tore sind zwischen Zurzach und Kappelerhof gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht. 28.08.2022

(chm)

Den Auftakt machte Mahamed Mahamud, der in der 33. Minute für Zurzach zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 34. Minute hergestellt: Gezim Zeqiraj traf für Kappelerhof. Zurzach ging in der 40. Minute 2:1 in Führung, als Aron Marighetti ins eigene Tor traf.

Kappelerhof glich in der 45. Minute durch Marcel Rüegg aus. In der 53. Minute schoss Lukas Edelmann Zurzach mittels Elfmeter in Führung (3:2). Gleichstand war in der 56. Minute hergestellt: Meriton Shabani traf für Kappelerhof.

Das Tor von Jan Georg in der 64. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Zurzach. Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 84. Minute, als Meriton Shabani für Kappelerhof traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zurzach sah Loris Edelmann (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Zurzach weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Kappelerhof, nämlich für Meriton Shabani (90.).

In der Tabelle verbessert sich Zurzach von Rang 8 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Zurzach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Zurzach geht es in einem Heimspiel gegen FC Spreitenbach (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Kappelerhof verbessert sich in der Tabelle von Rang 13 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Kappelerhof hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Kappelerhof tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Neuenhof an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: SC Zurzach - FC Kappelerhof 4:4 (2:2) - Barz, Zurzach – Tore: 33. Mahamed Mahamud 1:0. 34. Gezim Zeqiraj 1:1. 40. Eigentor (Aron Marighetti) 2:1.45. Marcel Rüegg 2:2. 53. Lukas Edelmann (Penalty) 3:2.56. Meriton Shabani 3:3. 64. Jan Georg 4:3. 84. Meriton Shabani 4:4. – Zurzach: Tim Burkard, Danilo Cella Sanchez, Yannick Mauch, Kujtim Durmishi, Loris Edelmann, Michael Lourenco Satzinger, Dario Locher, Christian Branco, Lukas Edelmann, Luis Carlos Rodrigues Tavares, Henrique Amiguinho Coutinho. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Alban Shala, Aron Marighetti, Kushtrim Thaqi, Amin Bedzeti, Arbnor Gjokaj, Robert Nikollbibaj, Florid Gashi, Meriton Shabani, Besnik Krasniqi, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 17. Dario Locher, 37. Yannick Mauch, 72. Michael Lourenco Satzinger, 90. Meriton Shabani, 94. Michael Binder – Ausschluss: 93. Loris Edelmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 23:57 Uhr.