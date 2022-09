3. Liga, Gruppe 1 Tor von Marc Grütter sichert Buchs das Unentschieden gegen Rupperswil Sechs Tore sind zwischen Rupperswil und Buchs gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 07.09.2022, 21.31 Uhr

Dreimal ging Rupperswil in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Buchs schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 86. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Rupperswil glich Buchs direkt wieder aus. Zuletzt ging Rupperswil durch Valdrin Dvorani in der 75. Minute 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Buchs zum 3:3 fiel spät durch Marc Grütter. Er war in der 86. Minute erfolgreich.

Die Torschützen für Rupperswil waren: Valdrin Dvorani (2 Treffer) und Loris Mrkaljevic (1 Treffer). Die Torschützen für Buchs waren: Riccardo Neumann, Marc Grütter und Loris Cataldo.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Van Den Broeck von Buchs erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Rupperswil: Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 13. Rupperswil hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Rupperswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Beinwil am See (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Freitag (9. September) statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Nach dem Unentschieden büsst Buchs in der Tabelle ein und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Buchs hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Gränichen (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am Freitag (9. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Rupperswil - FC Buchs 3:3 (1:1) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 39. Loris Mrkaljevic 1:0. 42. Loris Cataldo 1:1. 48. Valdrin Dvorani 2:1. 65. Riccardo Neumann 2:2. 75. Valdrin Dvorani 3:2. 86. Marc Grütter 3:3. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Samuele Eufemia, Davide Cerbone, Daniel Koch, Remo Bünzli, Luis Wyrsch, Joël Hauser, Lukas Frey, Lars Schurtenberger, Valdrin Dvorani, Loris Mrkaljevic. – Buchs: Rajko Abadzic, Habtom Kiros, Luca Aebli, Michael Van Den Broeck, Joël Mathys, Dalibor Vasic, Bera Akteke, Luka Vuleta, Rafed Bayazi, Riccardo Neumann, Loris Cataldo. – Verwarnungen: 81. Michael Van Den Broeck.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

