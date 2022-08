3. Liga, Gruppe 2 Tor von Luis Künzi sichert Würenlingen das Unentschieden gegen Turgi im Auftaktspiel Zum Saisonauftakt spielen Turgi und Würenlingen 3:3 unentschieden. 14.08.2022, 15.30 Uhr

(chm)

Dreimal ging Turgi in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Würenlingen schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 82. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Turgi glich Würenlingen direkt wieder aus. Zuletzt ging Turgi durch Stefan Wink in der 80. Minute 3:2 in Führung. Nur gerade zwei Minuten nach dem 3:2 (80. Miunte) traf Luis Künzi für Würenlingen in der 82. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Die Torschützen für Turgi waren: Stefan Wink, Luca Weik und Granit Terbunja. Die Torschützen für Würenlingen waren: Paulo Arias, Marc Thurnherr und Luis Künzi.

Bei Würenlingen erhielten Paulo Arias (11.), Marc Thurnherr (52.) und Luis Künzi (88.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Turgi, nämlich für Enrico Scaturro (70.).

Nach dem ersten Spiel steht Turgi auf dem fünften Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Turgi in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Mutschellen 2 (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Nach dem ersten Spiel steht Würenlingen auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Würenlingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Mellingen. Diese Begegnung findet am 20. August statt (19.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Turgi - FC Würenlingen 3:3 (2:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 18. Granit Terbunja (Penalty) 1:0.22. Paulo Arias 1:1. 38. Luca Weik 2:1. 79. Marc Thurnherr 2:2. 80. Stefan Wink 3:2. 82. Luis Künzi 3:3. – Turgi: Philipp Nahm, Daniel Züfle, Dardan Ramoja, Pascal Moor, Elbasan Lubishtani, Massimiliano Cafaro, Granit Terbunja, Enrico Scaturro, Luca Weik, Ivica Stevanovic, Stefan Wink. – Würenlingen: Loris Pinto, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Luis Künzi, Marc Thurnherr, Kevin Häuselmann, Paulo Arias, Marcel Kramp, Alessandro Sagona, Ali Ekber Topal, Marco Takac. – Verwarnungen: 11. Paulo Arias, 52. Marc Thurnherr, 70. Enrico Scaturro, 88. Luis Künzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2022 15:28 Uhr.