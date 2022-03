4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Tor von Livio Feuchter sichert Muri das Unentschieden gegen Klingnau Das Spiel zwischen Klingnau und Muri geht 1:1 aus. Beide Teams bestritten ihr zweites Saisonspiel. 26.03.2022, 00.20 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Burak Bozkus traf in der 68. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Livio Feuchter traf in der 85. Minute für Klingnau zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Klingnau für Siro Märki (77.) und Michel Baumgartner (80.). Gelbe Karten gab es bei Muri für Noah Früh (44.) und Dario Engel (74.).

Klingnau steht mit einem Punkt auf Rang 8. Klingnau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Türkiyemspor 1. Die Partie findet am 2. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Muri steht mit vier Punkten auf Rang 2. Für Muri geht es in einem Heimspiel gegen FC Fislisbach 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Muri 3 1:1 (0:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 68. Burak Bozkus 1:0. 85. Livio Feuchter 1:1. – Klingnau: Levin Cardella, Benjamin Frei, Jan Georg, Siro Märki, Luc Müller, Luca Weik, Eldin Bajramovic, Michel Baumgartner, Sven Stauffer, Giuseppe Gullo, Samir Brkic. – Muri: Noah Früh, David Meyer, Dario Engel, Matthias Frick, Noah Köchli, Dimitri Etterlin, Livio Feuchter, Ivo Nietlispach, Yannick Fischer, Tobias Stutzer, Joel Moser. – Verwarnungen: 44. Noah Früh, 74. Dario Engel, 77. Siro Märki, 80. Michel Baumgartner.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde: FC Klingnau 2 - FC Muri 3 1:1, FC Windisch 2 - SC Zurzach 1 0:2

Tabelle: 1. SC Zurzach 1 2 Spiele/6 Punkte (9:4). 2. FC Muri 3 2/4 (3:2), 3. FC Spreitenbach 1a 1/3 (1:0), 4. FC Turgi 1a 1/3 (5:3), 5. FC Bünz-Maiengrün 1 1/3 (4:1), 6. FC Fislisbach 2 1/3 (2:1), 7. KF Liria 1/3 (3:1), 8. FC Klingnau 2 2/1 (4:6), 9. FC Veltheim AG 1/0 (1:2), 10. FC Villmergen 2b 1/0 (4:7), 11. FC Buchs 2 1/0 (0:1), 12. FC Falke Lupfig 1/0 (1:2), 13. FC Türkiyemspor 1 1/0 (1:3), 14. FC Windisch 2 2/0 (1:6).

