4. Liga, Gruppe 1 Tor von Dominik Vogt sichert Aarau das Unentschieden gegen Schöftland Sechs Tore sind zwischen Aarau und Schöftland gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 17.10.2021, 09.30 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Aarau in der 91. Minute.

Schöftland war zwischenzeitlich mit 3:1 (75. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 38. Minute erzielte Steven Schär für Schöftland die 2:1-Führung. Mit seinem Tor in der 75. Minute brachte Oliver Lardon Schöftland mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Aarau zum 2:3 kam in der 88. Minute. Verantwortlich dafür war Dominik Vogt. Der Ausgleich für Aarau zum 3:3 fiel in der 91. Minute - nur drei Minuten nach dem 2:3. Für ihn war es das dritte Tor des Spiels.

Auch Aarau war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (20. Minute).

Trotz einer 53 Minuten andauernden Führung, mehr als die Hälfte des Spiels, ging Schöftland lediglich mit einem einzigen Punkt aus der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aarau erhielten Pino Dietiker (44.) und Dominik Vogt (79.) eine gelbe Karte. Schöftland blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Aarau unverändert. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 13. Aarau hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aarau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Masis Aarau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober ( Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Schöftland hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schöftland geht es in einem Heimspiel gegen FC Kölliken 2a (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Aarau - SC Schöftland 3 3:3 (1:2) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 20. Dominik Vogt 1:0. 24. Yannick Jauch 1:1. 38. Steven Schär 1:2. 75. Oliver Lardon 1:3. 88. Dominik Vogt 2:3. 91. Dominik Vogt 3:3. – Aarau: Nikola Bozic, David Ehrensperger, Silvan Hänni, Ivano Passaro, Pino Dietiker, Dominik Vogt, Stefan Zubler, Rafael Da Costa, Alexander Bürgi, Fabio Valli, Philippe Hennet. – Schöftland: Pascal Heri, Silvan Ryser, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Pascal Ernst, Oliver Lardon, Dennis Hunziker, Noel Frei, Fabio Panduri, Steven Schär, Yannick Jauch. – Verwarnungen: 44. Pino Dietiker, 79. Dominik Vogt.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Masis Aarau 2:3, FC Suhr 2 - FC Muhen 1 2:2, FC Aarau - SC Schöftland 3 3:3, FC Rothrist 2 - FC Entfelden 2 2:1, FC Kölliken 2a - FC Ljiljan 1:3

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 10 Spiele/21 Punkte (28:12). 2. FC Oftringen 2 11/21 (24:19), 3. FC Masis Aarau 11/21 (40:26), 4. FC Aarburg 1 11/21 (31:19), 5. FC Muhen 1 12/21 (32:28), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 12/20 (26:20), 7. FC Gränichen 2 10/19 (30:12), 8. SC Schöftland 3 12/18 (28:20), 9. FC Rothrist 2 12/16 (36:36), 10. FC Suhr 2 11/15 (29:28), 11. FC Entfelden 2 12/11 (15:25), 12. FC Kölliken 2a 12/8 (25:44), 13. FC Aarau 10/6 (14:23), 14. FC Ljiljan 12/4 (18:64).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 00:32 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti