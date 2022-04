4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Tor von Cédric Frei sichert Schönenwerd-Niedergösgen das Unentschieden gegen Frick Je ein Punkt für Frick und Schönenwerd-Niedergösgen: Die Teams trennen sich 2:2 Für Frick ist es bereits das dritte Unentschieden in vier Spielen. 10.04.2022, 09.57 Uhr

Zweimal ging Frick in Führung. Doch Schönenwerd-Niedergösgen schaffte jeweils den Ausgleich.

David Treier eröffnete in der 57. Minute das Skore, als er für Frick das 1:0 markierte. In der 80. Minute traf Ryan Hügi für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:1-Ausgleich. In der 84. Minute war es an Sven Weber, Frick 2:1 in Führung zu bringen. Doch die Führung währte nur kurz. Cédric Frei sorgte nur fünf Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Schönenwerd-Niedergösgen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Frick steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat fünf Punkte. Frick hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Frick auf fremdem Terrain mit FC Rupperswil 2 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

In der Tabelle liegt Schönenwerd-Niedergösgen weiterhin auf Rang 11. Das Team hat einen Punkt. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schönenwerd-Niedergösgen geht es in einem Heimspiel gegen FC Ljiljan (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:2 (0:0) - Ebnet, Frick – Tore: 57. David Treier 1:0. 80. Ryan Hügi 1:1. 84. Sven Weber 2:1. 89. Cédric Frei 2:2. – Frick: Luc Burger, Sandro Schmid, David Schmid, Sergio Cantoni, Patrick Franz, David Leubin, Siro Schmidli, Antonio Contorno, Nicola Senn, David Schraner, Moreno Marangio. – Schönenwerd-Niedergö: Kevin Brasser, Leonard Morina, Mato Adzaga, Darijo Topalovic, Ryan Hügi, Davide Saccullo, Tobias Rosamilia, Manuel David Peralta Gonzalez, Selim Shatrolli, Ferdinando Di Pasquale, Sandro Schirosi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

