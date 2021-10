4. Liga, Gruppe 3 Tedros Daniel führt Falke Lupfig mit drei Toren zum Sieg gegen Mellingen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 13) ist Falke Lupfig am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Mellingen gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen. 10.10.2021, 00.01 Uhr

Das Skore eröffnete Domenik Ukaj in der 34. Minute. Er traf für Mellingen zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 57. Minute zum Ausgleich für Falke Lupfig. Tedros Daniel verwandelte erfolgreich. Tedros Daniel war es auch, der in der 69. Minute die 2:1-Führung für Falke Lupfig herstellte.

In der 81. Minute baute Kujtim Iseni den Vorsprung für Falke Lupfig auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tedros Daniel in der 90. Minute, als er für Falke Lupfig zum 4:1 traf.er traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Falke Lupfig für Artan Qeta (14.) und Mentor Bytyci (41.). Die einzige gelbe Karte bei Mellingen erhielt: Faton Berisha (64.)

In der Abwehr gehört Falke Lupfig zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Falke Lupfig unverändert. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Falke Lupfig hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Falke Lupfig spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bremgarten 2 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Für Mellingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Für Mellingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten KF Liria kriegt es Mellingen als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (19.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Falke Lupfig - FC Mellingen 2a 4:1 (0:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 34. Domenik Ukaj 0:1. 57. Tedros Daniel (Penalty) 1:1.69. Tedros Daniel 2:1. 81. Kujtim Iseni 3:1. 90. Tedros Daniel 4:1. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Arber Shala, Arton Bekaj, Naim Adili, Petrit Ismaili, Artan Qeta, Avdulla Ismailaj, Arianit Bytyqi, Kujtim Iseni, Erlind Bytyqi, Tedros Daniel. – Mellingen: Michael Müller, Alis Durmisi, Roman Seiler, Aleksandar Vasiljevic, Luigi Lei, Domenik Ukaj, Dukagjin Ukaj, Anton Pervorfi, Altian Pnishi, Fatih Veapi, Arlind Berisha. – Verwarnungen: 14. Artan Qeta, 41. Mentor Bytyci, 64. Faton Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Bünz-Maiengrün 1 - KF Liria 3:1, FC Turgi 1b - FC Bremgarten 2 4:0, FC Falke Lupfig - FC Mellingen 2a 4:1

Tabelle: 1. FC Villmergen 2b 10 Spiele/25 Punkte (46:20). 2. FC Bünz-Maiengrün 1 11/25 (27:13), 3. FC Muri 3 11/25 (40:13), 4. KF Liria 11/24 (48:29), 5. FC Spreitenbach 1b 11/22 (40:28), 6. FC Falke Lupfig 11/20 (30:20), 7. FC Turgi 1b 11/13 (27:31), 8. FC Merenschwand 1 11/13 (25:33), 9. FC Mutschellen 3 11/12 (25:33), 10. FC Niederwil 2 10/10 (13:34), 11. FC Bremgarten 2 11/10 (24:31), 12. FC Sarmenstorf 2b 11/10 (19:37), 13. FC Mellingen 2a 11/8 (12:23), 14. FC Othmarsingen 2 11/2 (11:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

