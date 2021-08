4. Liga, Gruppe 4 Suryoye Wasserschloss gewinnt zum Auftakt klar gegen Brugg Suryoye Wasserschloss siegt zuhause gegen Brugg: Zum Saisonauftakt gab es ein 5:0. 15.08.2021, 20.51 Uhr

(chm)

In der 6. Minute war es an Tobias Schneider, Suryoye Wasserschloss 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Suryoye Wasserschloss stellte Robert Baydar in Minute 10 her. Wiederum Robert Baydar erhöhte in der 21. Minute auf 3:0 für Suryoye Wasserschloss.

Suryoye Wasserschloss erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Matios Bahnan weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Elias Kass, der in der 87. Minute die Führung für Suryoye Wasserschloss auf 5:0 ausbaute.

Bei Suryoye Wasserschloss erhielten Antonio Kass Abdulahad (25.) und Giorgis Yacoub (57.) eine gelbe Karte. Bei Brugg erhielten Artan Xhemajli (72.) und Sead Hetemi (80.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Suryoye Wasserschloss auf dem zweiten Rang. Suryoye Wasserschloss spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Schinznach Bad. Das Spiel findet am 22. August statt (14.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Brugg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Für Brugg geht es daheim gegen FC Spreitenbach 1a weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. August (13.30 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Brugg 2 5:0 (3:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 6. Tobias Schneider 1:0. 10. Robert Baydar 2:0. 21. Robert Baydar 3:0. 59. Matios Bahnan 4:0. 87. Elias Kass 5:0. – Suryoye Wasserschlos: Tobias Neumann, Eufrat Özmen, Devin Petrus, Peter Bahnan, Giorgis Yacoub, Matios Bahnan, Georges Bahnan, Jack Akes, Antonio Kass Abdulahad, Robert Baydar, Tobias Schneider. – Brugg: Fabian Müller, Rilind Cikaqi, Sead Hetemi, Pascal Schuler, Yannic Martin, Jeffrey Giacomini, Arbnor Qerimaj, Rinhard Dushaj, Artan Xhemajli, Qendrim Emini, Milijan Micic. – Verwarnungen: 25. Antonio Kass Abdulahad, 57. Giorgis Yacoub, 72. Artan Xhemajli, 80. Sead Hetemi.

Tabelle: 1. SC Zurzach 1 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Suryoye Wasserschloss 1 1/3 (5:0), 3. FC Turgi 1a 1/3 (4:0), 4. FC Windisch 2 1/3 (5:3), 5. FC Veltheim AG 1/3 (3:1), 6. FC Mellingen 2b 1/3 (2:1), 7. FC Frick 3 0/0 (0:0), 8. FC Juventina Wettingen 0/0 (0:0), 9. FC Schinznach Bad 1/0 (1:2), 10. FC Spreitenbach 1a 1/0 (3:5), 11. FC Klingnau 2 1/0 (1:3), 12. FC Fislisbach 2 1/0 (0:4), 13. FC Brugg 2 1/0 (0:5), 14. FC Leibstadt 1/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2021 18:00 Uhr.