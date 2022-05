2. Liga AFV Suhr siegt nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Suhr: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Freitag zuhause gegen Wettingen 4:1. 29.05.2022, 00.14 Uhr

(chm)

Sven Käser eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Suhr das 1:0 markierte. Steve Ejims erhöhte in der 12. Minute zur 2:0-Führung für Suhr. Michael Koch baute in der 32. Minute die Führung für Suhr weiter aus (3:0).

Jacopo Canzian (40. Minute) liess Wettingen auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Enis Yavuzcan in der 92. Minute, als er für Suhr zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Suhr den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Suhr machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 43 Punkten auf Rang 6. Suhr hat bisher 14mal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Suhr spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Menzo Reinach (Platz 11). Das Spiel findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wohlen 2 (Platz 5). Das Spiel findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Suhr - FC Wettingen 4:1 (3:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 4. Sven Käser 1:0. 12. Steve Ejims 2:0. 32. Michael Koch 3:0. 40. Jacopo Canzian 3:1. 92. Enis Yavuzcan 4:1. – Suhr: Dominik Stutzer, Gabriell Berisha, Emir Sinanovic, Loris Desando, Igor Miranda de Sousa, Timo Klaus, Ahmet Ceker, Sven Käser, Serkan Topal, Michael Koch, Steve Ejims. – Wettingen: Roman Heiniger, Giulian Hard, Alnord Feta, Ekrem Alili, Emanuel Iuliano, Almedin Qerimi, Hakan Sinani, Albion Veliu, Kevin Bamberger, Jacopo Canzian, Raoul Canzian. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2022 11:01 Uhr.