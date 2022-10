2. Liga AFV Suhr setzt Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort – Später Siegtreffer durch Davut Bektas Suhr reiht Sieg an Sieg: Gegen Schönenwerd-Niedergösgen hat das Team am Freitag bereits den elften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1 29.10.2022, 19.53 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Suhr gelang Davut Bektas in der 87. Minute. In der 8. Minute hatte Michael Koch Suhr in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schönenwerd-Niedergösgen fiel in der 38. Minute durch Sascha Studer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen für Dominik Nünlist (39.) und Sascha Studer (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Suhr, Serkan Topal (40.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Suhr: Das Team schiesst im Schnitt 3.6 Tore pro Partie.

Suhr bleibt Leader: Das Team hat nach 13 Spielen 35 Punkte auf dem Konto. Suhr hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Suhr bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wettingen. Die Partie findet am 24. März statt (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Schönenwerd-Niedergösgen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Oftringen. Die Partie findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Suhr - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:1 (1:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 8. Michael Koch (Penalty) 1:0.38. Sascha Studer 1:1. 87. Davut Bektas 2:1. – Suhr: Dominik Stutzer, Gabriell Berisha, Loris Desando, Rocco Costantino, Thomas Wernli, Ahmet Ceker, Sven Käser, Serkan Topal, Michael Koch, Steve Ejims, Davut Bektas. – Schönenwerd-Niedergö: Lenny Hofer, Raphael Malundama, Nico Mogg, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Dominik Nünlist, Simon Bürge, Michal Kreva, Brayan Mayala, Miguel Peralta, Sascha Studer. – Verwarnungen: 39. Dominik Nünlist, 40. Serkan Topal, 81. Sascha Studer.

