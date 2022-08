3. Liga, Gruppe 2 Spreitenbach sorgt bei Küttigen für Überraschung Überraschender Sieg für Spreitenbach: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Küttigen (2. Rang) zuhause 4:2 geschlagen. 27.08.2022, 00.07 Uhr

(chm)

Gian Reto Bleuel eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Küttigen das 1:0 markierte. Burim Lufi glich in der 58. Minute für Spreitenbach aus. Es hiess 1:1. Vilson Doda erzielte in der 65. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Spreitenbach.

Vilson Doda erzielte nur sechs Minuten später auch das 3:1 für Spreitenbach. Küttigen kam in der 91. Minute auf ein Tor heran, als Tomislav Bajo per Elfmeter zum 2:3 traf. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Jasin Pasoski die Führung für Spreitenbach auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Spreitenbach erhielten Xhemail Rulani (43.), Enes Bunjaku (75.) und Arianit Bytyqi (85.) eine gelbe Karte. Bei Küttigen erhielten Noel Walpoth (25.), Tomislav Bajo (66.) und Etienne Michot (89.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Spreitenbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 10 Tore erzielte.

In der Tabelle verbessert sich Spreitenbach von Rang 7 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Für Spreitenbach ist es der zweite Sieg in Serie. Spreitenbach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Spreitenbach geht es auswärts gegen SC Zurzach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.15 Uhr, Barz, Zurzach).

In der Tabelle verliert Küttigen Plätze und zwar von Rang 2 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Küttigen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Küttigen geht es in einem Heimspiel gegen FC Tägerig (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 2. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Spreitenbach - FC Küttigen 1a 4:2 (0:1) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 10. Gian Reto Bleuel 0:1. 58. Burim Lufi 1:1. 65. Vilson Doda 2:1. 71. Vilson Doda 3:1. 91. Tomislav Bajo (Penalty) 3:2.94. Jasin Pasoski 4:2. – Spreitenbach: Isen Veselji, Xhemail Rulani, Maurice Mogg, Burim Lufi, Elvir Salihu, Arianit Bytyqi, Remo Ducret, Vilson Doda, Enes Bunjaku, Valon Qoraj, Rohat Nur. – Küttigen: Ramon Grob, Michael Stampfli, Julijan Todorovic, Cedric Schmid, Adrian Geiser, Jannick Spina, Janis Christ, Noel Walpoth, Franjo Bajo, Tomislav Bajo, Gian Reto Bleuel. – Verwarnungen: 25. Noel Walpoth, 43. Xhemail Rulani, 66. Tomislav Bajo, 75. Enes Bunjaku, 85. Arianit Bytyqi, 89. Etienne Michot.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 00:04 Uhr.