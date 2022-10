3. Liga, Gruppe 2 Spreitenbach mit drei Punkten auswärts gegen Niederwil – Niederwil verliert nach drei Siegen Sieg für Spreitenbach: Gegen Niederwil gewinnt das Team am Montag auswärts 4:3. 04.10.2022, 10.03 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Hasan Sünbül, der in der 12. Minute für Spreitenbach zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Niederwil glich in der 37. Minute durch Fabrice Rätz aus. Hasan Sünbül traf in der 57. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Spreitenbach.

Vilson Doda erhöhte in der 64. Minute zur 3:1-Führung für Spreitenbach. Niederwil kam in der 79. Minute auf ein Tor heran, als Rafael Schertenleib per Elfmeter zum 2:3 traf. Arian Gavazaj sorgte in der 82. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Spreitenbach. In der Schlussphase kam Niederwil noch auf 3:4 heran. Luca Angst war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Spreitenbach kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Joel Rey (41.), Sandro Ravelli (80.) und Damian Wüthrich (90.).

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Spreitenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Spreitenbach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Spreitenbach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Spreitenbach geht es daheim gegen FC Villmergen (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Nach der Niederlage büsst Niederwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 9. Nach drei Siegen in Serie verliert Niederwil erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Tägerig (Platz 10) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (8. Oktober) (18.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Niederwil - FC Spreitenbach 3:4 (1:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 12. Hasan Sünbül (Penalty) 0:1.37. Fabrice Rätz 1:1. 57. Hasan Sünbül 1:2. 64. Vilson Doda 1:3. 79. Rafael Schertenleib (Penalty) 2:3.82. Arian Gavazaj 2:4. 84. Luca Angst 3:4. – Niederwil: Levin Gratwohl, Peter Stauber, Rafael Schertenleib, Luca Angst, Emiliano Di Chiara, Leutrim Buqa, Joel Rey, Damian Wüthrich, Nico Gautschi, Sandro Ravelli, Fabrice Rätz. – Spreitenbach: Isen Veselji, Xhemail Rulani, Valon Qoraj, Angelo Gerber, Leandro Adriano Bertolino, Enes Bunjaku, Rohat Nur, Vilson Doda, Burim Lufi, Remo Ducret, Hasan Sünbül. – Verwarnungen: 41. Joel Rey, 70. Vilson Doda, 75. Burim Lufi, 80. Sandro Ravelli, 86. Arian Gavazaj, 90. Damian Wüthrich, 94. Ahmet Sarican.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2022 10:00 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.