4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Spreitenbach entscheidet Showdown gegen Turgi für sich Spreitenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Turgi fort. Das 3:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 08.05.2022, 00.22 Uhr

Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Nach 58 torlosen Minuten traf Arianit Bytyqi zum 1:0. In der 80. Minute baute Remo Ducret den Vorsprung für Spreitenbach auf zwei Tore aus (2:0). In den Schlussminuten erhöhte Burim Lufi noch zum Endstand von 3:0.

Bei Spreitenbach sah Agon Haxhija (77.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Enes Bunjaku (60.), Burim Lufi (69.) und Naim Ajeti (71.). Eine Verwarnung gab es für Turgi, nämlich für Roger Grosswiler (87.).

Dass Spreitenbach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Spreitenbach durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Spreitenbach um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Spreitenbach hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Spreitenbach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muri 3 (Rang 11). Die Partie findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Nach der Niederlage muss Turgi die Tabellenführung abgeben. 19 Punkte bedeuten Rang 3. Turgi hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Turgi daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Falke Lupfig. Diese Begegnung findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Spreitenbach 1a - FC Turgi 1a 3:0 (0:0) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 58. Arianit Bytyqi 1:0. 80. Remo Ducret 2:0. 85. Burim Lufi 3:0. – Spreitenbach: Isen Veselji, Ahmet Sarican, Angelo Gerber, Valon Qoraj, Arianit Bytyqi, Enes Bunjaku, Rohat Nur, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Elvir Salihu, Arian Gavazaj. – Turgi: Philipp Nahm, Daniel Züfle, Pascal Moor, Michael James Browne, Roger Grosswiler, Helder Lourenco Silva, Granit Terbunja, Pascal Knall, Dennis Burger, Rinor Hoxha, Stefan Wink. – Verwarnungen: 60. Enes Bunjaku, 69. Burim Lufi, 71. Naim Ajeti, 87. Roger Grosswiler – Ausschluss: 77. Agon Haxhija.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 18:19 Uhr.