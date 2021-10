2. Liga AFV Spiel zwischen Wohlen und Sarmenstorf ohne Sieger Je ein Punkt für Wohlen und Sarmenstorf: Die Teams trennen sich 1:1 09.10.2021, 00.04 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Wohlen die Führung. Torschütze in der 13. Minute war Fabian Stutz. Den Ausgleich erzielte Isni Zekiri in der 51. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wohlen erhielten Nils Reich (13.), Kerem Kursun (26.) und Matija Randjelovic (56.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Pascal Lindenmann (50.), Fabian Winkler (86.) und Yannik Hubel (95.).

Wohlen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 5. Wohlen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Fislisbach (Platz 10). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Sarmenstorf bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 24 Punkte. Sarmenstorf hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sarmenstorf daheim mit FC Oftringen (Platz 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Sarmenstorf 1:1 (0:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 13. Fabian Stutz 0:1. 51. Isni Zekiri 1:1. – Wohlen: Nils Reich, Younes Oussadit, Liburn Zhara, Luka Juric, Edison Golaj, Matija Randjelovic, Kerem Kursun, Stiljan Gegaj, Isni Zekiri, Dominic Philips, Alessio Milazzo. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Fabian Burkard, Markus Wyss, Fabian Winkler, Pascal Lindenmann, Markus Dubler, Michael Stutz, Denis Dubler, Fabian Stutz, Alain Schultz, Fabio Huber. – Verwarnungen: 13. Nils Reich, 26. Kerem Kursun, 50. Pascal Lindenmann, 56. Matija Randjelovic, 86. Fabian Winkler, 95. Yannik Hubel.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wohlen 2 - FC Sarmenstorf 1:1, FC Suhr - FC Fislisbach 4:1

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 10 Spiele/24 Punkte (30:10). 2. FC Suhr 10/22 (26:15), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 10/20 (24:17), 4. FC Brugg 10/20 (19:15), 5. FC Wohlen 2 11/20 (22:18), 6. FC Windisch 10/19 (23:14), 7. FC Menzo Reinach 10/16 (19:19), 8. FC Oftringen 10/15 (28:24), 9. FC Lenzburg 10/14 (16:15), 10. FC Fislisbach 11/14 (23:21), 11. FC Wettingen 10/10 (24:22), 12. FC Kölliken 10/10 (21:33), 13. FC Küttigen 10/8 (21:25), 14. FC Gontenschwil 10/5 (15:29), 15. FC Gränichen 10/5 (10:28), 16. FC Niederwil 10/5 (13:29).

